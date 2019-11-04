«Чудо света» в Петербурге: квест в фантастическом саду
Сотни тысяч петербуржцев, российских и зарубежных туристов, приехавших в Северную столицу в эти выходные, посетили фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади.
В едином цифровом пространстве в течение двух вечеров были объединены 3D-mapping шоу и световые инсталляции, представлявшие собой гигантские виртуальные «цветы», «деревья» и другие «растения».
Приключенческий квест, посвященный поискам утраченного источника света в фантастическом саду, разыгрывался перед зрителями на фасаде здания Главного штаба.
Для удобства зрителей к фестивалю было разработано специально приложение с технологией дополненной реальности (AR).
Добавим, что несколько дней назад петербургский фестиваль «Чудо света» стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра» регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards.
«Петербург уже сегодня интересен в любое время года, не только летом, но и в осенне-зимний период, когда проходят такие яркие и красивые мероприятия», — говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.