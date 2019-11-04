Сотни тысяч петербуржцев, российских и зарубежных туристов, приехавших в Северную столицу в эти выходные, посетили фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади.

В едином цифровом пространстве в течение двух вечеров были объединены 3D-mapping шоу и световые инсталляции, представлявшие собой гигантские виртуальные «цветы», «деревья» и другие «растения».

Дарья Драй ИА REGNUM Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Ребенок на фестивале Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Приключенческий квест, посвященный поискам утраченного источника света в фантастическом саду, разыгрывался перед зрителями на фасаде здания Главного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители под зонтом на фестивале Чудо света

Для удобства зрителей к фестивалю было разработано специально приложение с технологией дополненной реальности (AR).

Дарья Драй ИА REGNUM Арт-инсталляции на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Арт-инсталляция на Дворцовой площади

Добавим, что несколько дней назад петербургский фестиваль «Чудо света» стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра» регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards.

Дарья Драй ИА REGNUM Арт-инсталляция на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль Чудо света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

«Петербург уже сегодня интересен в любое время года, не только летом, но и в осенне-зимний период, когда проходят такие яркие и красивые мероприятия», — говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.