Последний день необыкновенно тёплого октября для жителей столицы выдался по-зимнему холодным и снежным. Максимальная температура воздуха в Москве составила — 2°…0 °С. Снег, выпавший 30 октября, всё ещё покрывает московские улицы, на дорогах гололедица, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Резкое похолодание связано с прохождением холодного атмосферного фронта над Центральным регионом. На сегодня значения средней суточной температуры на 2−3 °С ниже климатической нормы, что характерно для середины ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Периодически идёт сильный снег

Дарья Антонова ИА REGNUM В центре города снега совсем немного

Снежный покров и минусовая температура продержатся в Москве до выходных. По сообщению Гидрометцентра России, уже c 3 ноября температура воздуха в городе поднимется до 2… 4 °C выше нуля. На смену снегу придёт дождливая погода, местами будут отмечаться порывы ветра до 12−17 м/с.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве