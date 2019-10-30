31 октября в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве откроется основной проекте 8-й Международная Московская биеннале современного искусства. В экспозиции представлено более 50 работ 34 художников из 11 стран: Австрия, Aзербайджан, Бахрейн, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, Россия, Франция. Впервые партнером Московской биеннале стал один из ведущих мировых центров искусства — венской Галереей Альбертина. Прославленный музей прислал в Москву шедевры Герхарда Рихтера, Германа Ницша, Стефана Балкенхола, Георга Базелица и других. Корреспондент ИА REGNUM побывала не пресс-показе одной из самых заметных выставок этого года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 Московская международная биеннале современного искусства

Само биеналле объединяет 35 различных экспозиций на знаковых площадках столицы. Но, безусловно, главный представительный проект расположен в здании на Третьяковке на Крымском валу. Здесь показаны работы, художественно осмысливающие место человека в пространстве, его соотношение с природными, политическими и иными системами, поиск точек отсчета в дальнейшему развитию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгения Буравлёва (Россия)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгения Буравлёва (Россия)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тони Мателли (США)

Тони Мателли (США)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лейла (Азербайджан). Все священно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лейла (Азербайджан). Все священно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Малахов на 8 Московском международном биеннале современного искусства

Основная удача биеналле — 2019 — это проект-город всей экспозиции, созданный известным российским архитектором Сергеем Чобаном.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 Московская международная биеннале современного искусства

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соня Гангл (Австрия)

Каждая работа оригинальна, и каждая может быть понята посетителем по-своему. Критики обращают внимание на произведения Стефана Балкенхола, Александра Бродского, Нео Рауха, Паоло Пиви, Георга Базелица, Лицзюнь Фана, Евгения Гранильщикова, Рашида аль Кхалифа, Андрея Кузькина.

Дмитрий Черняков, куратор биеннале современного искусства: «Я за расширение границ между герметичными видами искусств, которые обычно редко интересуются друг другом. Вообще, что такое творчество? Творчество, если не говорить

пространно — это создание нового, поэтому мы все этим занимаемся, по

мере успешности каждый по-своему и в разных жанрах»

Юлия Музыкантская, президент Московской международной биеннале

современного искусства: «Это необычная и яркая выставка. Мне кажется, такого еще никто не делал, что неудивительно. Первоначальная идея любой биеннале — диалог художников, творческое общение. И нам было важно, чтобы у российских художников появилась возможность такого диалога с признанными мировыми звездами, с их лучшими работами».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Кузькин (Россия)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Георг Базелиц (Германия)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие 8 Московской международной биеннале современного искусства

Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи: «Мне кажется, что очень важно, чтобы такая значимая история, как Московская биеннале, продолжала жить и проводилась регулярно. Россия,

которая, увы, зачастую не присутствует на международных художественных выставках и ярмарках, должна обозначать то, что современное искусство интересно, живо и актуально в нашей стране. Очень важен показ работ, сделанных в последние годы русскими художниками. Это подчеркивает линию непрерывности традиций присутствия современного искусства как европейского, мирового, так и отечественного, в пространстве Третьяковской галереи на Крымском Валу».

Сергей Чобан, архитектор и автор дизайна экспозиции основного проекта биеннале: «Участие в биеннале современного искусства в качестве автора дизайна экспозиции — для меня большая честь и очень интересный творческий вызов, и я чрезвычайно благодарен организаторам за доверие. В основу дизайна экспозиции, который разработан мной совместно с Агнией Стерлиговой, положена идея о белом городе художников. Различные экспозиции трактованы как отдельные «здания» и «площади», содержание и форма которых продиктованы замыслами участвующих в смотре художников. Благодаря этому посетители, надеюсь, будут проживать пространство выставки как серию последовательно раскрывающихся сомасштабных друг другу пространств, каждое из которых таит в себе яркие и неожиданные произведения современного искусства».