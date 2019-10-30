«Ориентирование на местности»: Московская биеннале современного искусства
31 октября в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве откроется основной проекте 8-й Международная Московская биеннале современного искусства. В экспозиции представлено более 50 работ 34 художников из 11 стран: Австрия, Aзербайджан, Бахрейн, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, Россия, Франция. Впервые партнером Московской биеннале стал один из ведущих мировых центров искусства — венской Галереей Альбертина. Прославленный музей прислал в Москву шедевры Герхарда Рихтера, Германа Ницша, Стефана Балкенхола, Георга Базелица и других. Корреспондент ИА REGNUM побывала не пресс-показе одной из самых заметных выставок этого года.
Само биеналле объединяет 35 различных экспозиций на знаковых площадках столицы. Но, безусловно, главный представительный проект расположен в здании на Третьяковке на Крымском валу. Здесь показаны работы, художественно осмысливающие место человека в пространстве, его соотношение с природными, политическими и иными системами, поиск точек отсчета в дальнейшему развитию.
Основная удача биеналле — 2019 — это проект-город всей экспозиции, созданный известным российским архитектором Сергеем Чобаном.
Каждая работа оригинальна, и каждая может быть понята посетителем по-своему. Критики обращают внимание на произведения Стефана Балкенхола, Александра Бродского, Нео Рауха, Паоло Пиви, Георга Базелица, Лицзюнь Фана, Евгения Гранильщикова, Рашида аль Кхалифа, Андрея Кузькина.
Дмитрий Черняков, куратор биеннале современного искусства: «Я за расширение границ между герметичными видами искусств, которые обычно редко интересуются друг другом. Вообще, что такое творчество? Творчество, если не говорить
пространно — это создание нового, поэтому мы все этим занимаемся, по
мере успешности каждый по-своему и в разных жанрах»
Юлия Музыкантская, президент Московской международной биеннале
современного искусства: «Это необычная и яркая выставка. Мне кажется, такого еще никто не делал, что неудивительно. Первоначальная идея любой биеннале — диалог художников, творческое общение. И нам было важно, чтобы у российских художников появилась возможность такого диалога с признанными мировыми звездами, с их лучшими работами».
Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи: «Мне кажется, что очень важно, чтобы такая значимая история, как Московская биеннале, продолжала жить и проводилась регулярно. Россия,
которая, увы, зачастую не присутствует на международных художественных выставках и ярмарках, должна обозначать то, что современное искусство интересно, живо и актуально в нашей стране. Очень важен показ работ, сделанных в последние годы русскими художниками. Это подчеркивает линию непрерывности традиций присутствия современного искусства как европейского, мирового, так и отечественного, в пространстве Третьяковской галереи на Крымском Валу».
Сергей Чобан, архитектор и автор дизайна экспозиции основного проекта биеннале: «Участие в биеннале современного искусства в качестве автора дизайна экспозиции — для меня большая честь и очень интересный творческий вызов, и я чрезвычайно благодарен организаторам за доверие. В основу дизайна экспозиции, который разработан мной совместно с Агнией Стерлиговой, положена идея о белом городе художников. Различные экспозиции трактованы как отдельные «здания» и «площади», содержание и форма которых продиктованы замыслами участвующих в смотре художников. Благодаря этому посетители, надеюсь, будут проживать пространство выставки как серию последовательно раскрывающихся сомасштабных друг другу пространств, каждое из которых таит в себе яркие и неожиданные произведения современного искусства».