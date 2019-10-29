Открытие памятника Евгению Примакову в Москве – фоторепортаж
29 октября 2019
В Москве 29 октября торжественно открыли памятник государственному деятелю Евгению Примакову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Памятник Евгению Примакову
Церемония состоялась на Смоленской площади, в сквере напротив здания Министерства иностранных дел РФ. К памятнику возложили цветы, были произнесены памятные речи.
В открытии монумента принял участие президент России Владимир Путин.
«Он остаётся примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», — заявил глава государства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Евгений Примаков (внук) после завершения торжественной церемонии
По мнению внука Примакова, журналиста и депутата Госдумы РФ Евгения Примакова («Единая Россия»), монумент получился «очень хорошим, символичным».
Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Открытие памятника Евгению Примакову в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Открытие памятника Евгению Примакову в Москве