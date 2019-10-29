В Третьяковской галерее открылась выставка выдающегося русского живописца, одного из лучших отечественных пейзажистов, неподражаемого миниатюриста Ивана Похитонова. Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения мастера. Корреспондент ИА REGNUM побывала не пресс-показе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Правнучка художника Аллегро Шапюи-Маркевич

Около ста работ, представленных на выставке, охватывают все периоды творчества Похитонова в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, жанровой живописи. Произведения сгруппированы по странам и областям, где работал художник — во Франции, в Италии, Бельгии, Украине, России, Белоруссии. Однако большая часть произведений относится к французскому периоду, недаром критики называли его «Самый французский среди русских пейзажистов».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки Ивна Похитонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На открытие выставки Ивана Похитонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки Ивна Похитонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На открытии вытсавки Ивана Похитонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители общаются с правнучкой художника Ивана Похитонова

Многих посетителей могут удивить необыкновенно малые размеры картин — художник предпочитал писать свои миниатюры на небольших дощечках лимонного или красного дерева тонкими кистями. Более того, чтобы добиться яркой выраженности микроскопических пейзажей пользовался мастихинами, рыбьими костями, скальпелем, а также лупами и специальными сдвоенными очками. При этом миниполотна были настолько востребованы поклонниками, что на рынке появились подделки под мастера. Ему даже пришлось подписывать работы особым колором — смешивая синюю и коричневую краски.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на открытии вытсавки Ивана Похитонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка картин Ивана Похитонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На открытии вытсавки Ивана Похитонова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на открытии вытсавки Ивана Похитонова

Как отмечается в релизе музея, Похитонов всегда стремился поддерживать связь с Россией, с русской художественной жизнью. Высшую награду для себя он видел в том, что его картины будут представлены в коллекции П.М. Третьякова, который приобрел в свое собрание 23 работы мастера. Похитонов участвовал в выставках Товарищества передвижных художественных выставок, Московского общества любителей художеств. В начале 1900-х он был удостоен звания действительного члена Императорской Академии художеств.

Искусствоведы подчеркивают, что в творчестве мастера органично сочетаются поэтический взгляд на мир, свойственный русскому пейзажу настроения, с истинно французской изысканностью живописи.