По данным Гидрометцентра, в ночь на вторник, 29 октября, в Санкт-Петербурге выпало свыше 4 см снега. Дорожные предприятия работают в дежурном режиме для предотвращения гололеда. Об этом сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег и работающий фонтан

Напомним, по данным центра погоды «Фобос», в Петербург пришел циклон «Вильгельм». Город находится в тыловой части активного циклона. Во вторник погода ожидается облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

Дорожные предприятия города встали на дежурство у мостов и путепроводов, а также в других потенциально опасных местах, чтобы выполнить превентивную обработку солевыми растворами для предотвращения образования гололедной пленки.

«С началом снежных осадков дорожная техника приступила к прометанию покрытий. Сегодня днем на улицах города работают около 400 единиц спецтехники и более 900 работников ручного труда», — отмечают в комитете.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег на Невском проспекте

В случае ненадлежащей уборки территорий города, горожан просят обращаться по номеру дежурной службы (812) 314−60−13.