Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ледокол «Иван Папанин»

Напомним, универсальный корабль, который строили с апреля 2017 года, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра.

Кроме того, ледокол будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Также на борту ледокола будет базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор», которые предназначены для преследования, задержания и уничтожения нарушителей границы, пиратов и для других целей.

«Корабль сочетает в себе и ледокол, и патрульный корабль, и научно-исследовательское судно», — сказал генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Елена Молчанова ИА REGNUM Спуск на воду боевого ледокола «Иван Папанин»

Елена Молчанова ИА REGNUM Спуск на воду боевого ледокола «Иван Папанин»

Ледокол освятил настоятель Николо-Богоявленского морского кафедрального собора протоиерей отец Богдан. После чего крестная мать корабля — племянница Ивана Папанина Валентина Романенко совершила торжественное крещение, разбив бутылку шампанского о борт судна, которую, правда, удалось разбить лишь со второго раза.

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Корабли проекта 23 550 предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов, а также для нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Патрульный ледокол способен выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ледокол «Иван Папанин»

Водоизмещение судна составляет 8500 тонн, длина — около 110 метров, ширина — порядка 20 метров, осадка — около 6 метров, скорость — 16 узлов, экипаж может составлять от 60 до 110 человек, автономность плавания — 60 суток, предусмотрен неограниченный район плавания.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ледокол «Иван Папанин»