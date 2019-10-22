Территориям, расположенным к югу от наукограда Реутова, что называется, не повезло. Близость к Москве (подмосковный Реутов по праву можно назвать городом-спутником), перспектива строительства здесь станции метро, которая и была открыта в 2012 году, сделали эти земли необычайно привлекательными для застройки.

Естественно, что очень быстро нашлись желающие эти земли «освоить», и жилые кварталы стали расти как грибы после дождя. Несмотря на то, что без «приключений» не обходилось ни в одном из проектов, мы расскажем о самом скандальном из них. Строительстве ЖК «Новокосино-2», которое началось в 2008 году, тогда же и было положено начало длинной череды злоключений, конца и края которым не видно и по сию пору.

Согласно заключенным в 2008—2011 года инвестиционным соглашениям между застройщиком ГК «Эксперт», позднее переименованным в ООО «ЭкспертСтрой», параллельно с возведением жилья девелопер должен был построить объекты социальной инфраструктуры. Первоначальный проект включал 15 жилых домов, 2 детских сада, 2 школы, 1 восьмиэтажную поликлинику, пожарное депо на 8 постов, восьмиэтажный паркинг со станцией скорой помощи, объекты культуры. К настоящему времени проект должен был быть реализован.

Поначалу ничего не предвещало беды: параллельно с жильем в одном из микрорайонов были построены школа и детский сад. А вот дальше планы застройщика стали меняться. Мы не знаем, связано ли это с тем, что на работе компании сказываются методы ее владельца Андрея Розова, усвоенные им во время работы в «Мираксе» господина Полонского, как об этом сообщают СМИ. Точно известно, что учредителями ГК «Эксперт» и аффилированных с группой компаний являются кипрские офшоры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здесь когда-нибудь может быть появятся школа и детский сад

Как зачастую случается в подобного рода пирамидах, гладко было только на бумаге, в реальности же начались проблемы. Застройщик при полном согласии администрации города стал корректировать проект, то есть выкидывать из него объекты социальной инфраструктуры. Таким образом 15 жилых домов превратились в 17. Кроме того, начались задержки с вводом новых жилых корпусов. Но при этом деньги с желающих купить здесь квартиру продолжали исправно собирать.

Тем не менее застройщику не помогли ни сверхуплотнение, ни отказ от строительства инфраструктуры, ни полное благоприятствование со стороны администрации городского округа Реутов — пирамида рухнула. В настоящее время застройщик находится в стадии банкротства, с него пытаются взыскать порядка 4 млрд нецелевым образом использованных рублей, а после того как местным жителям удалось дозвониться на «прямую линию с Путиным», МВД начало доследственную проверку руководства компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна дома

В итоге столь бурной деятельности ГК «Эксперт» несколько тысяч человек до сих пор продолжают ждать ключи от своих квартир. Не слишком счастливы и те, кто всё же дождался своего жилья. Кварталы построены в чистом поле, вся необходимая социалка осталась в старом Реутове. Катастрофически не хватает мест в детсадах и школах, о парковках и говорить не приходится — их попросту нет, а обещанный подземный паркинг стоит полузатопленным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подземная парковка в жилых домах так и не недостроена, все нижние этажи затоплены

Отсутствует доступная медпомощь, если не считать таковой подстанцию скорой помощи на две машины и старую поликлинику с отсутствующим медоборудованием и специалистами, в которую нужно записываться на прием к врачу за две недели. Вместо этого район застраивается очередными небоскребами и коммерческими объектами.

В микрорайоне превышена изначальная этажность и плотность застройки. Дома построены почти вплотную друг к другу, из-за чего пожарные машины, если они еще сюда доберутся, не смогут приблизиться к очагам возгорания. Как следует из полученного местными жителями ответа МЧС, нарушены все нормативы прибытия пожарных расчётов. Дефицит мест в ДОУ достигает 70%, в СОШ 50%, дефицит зеленых зон достигает 90%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шоссе вплотную к дому, парковка даже в дневное время забита

Дарья Антонова ИА REGNUM Так сейчас выглядит территория ЖК «Новокосино-2»

Получается так, что зажатые между МКАДом, Носовихинским шоссе, шоссе Энтузиастов и Горьковской веткой железной дороги жители Новокосино-2, а это в основном молодые семьи с детьми, оказались в заложниках у местных и областных властей, от которых зависит дальнейшая жизнь людей. Тут, пожалуй, самое время поговорить о роли этих самых властей в этой истории.

Очень хотим верить в то, что будет проведено тщательное уголовное расследование, а далее суд не только установит, но и воздаст по заслугам всем участникам этого издевательства над людьми. Очевидно, что без личной заинтересованности местных чиновников данный театр абсурда столь долго длиться не может. Пока же этого не случилось, мы опишем участие чиновников, а выводы пусть делают наши читатели.

Несмотря на немыслимое превышение в описываемых нами кварталах всех градостроительных нормативов, у городской администрации на бумаге всё выглядит очень хорошо, и вот почему.

Есть ведь еще и историческая часть города, а там пока всё в порядке с высотностью, плотностью застройки, озеленением. С избытком хватает мест в детсадах, школах и поликлиниках. А то, что новые территории, зажатые между железной дорогой и автострадами, оказались отрезаны от этих благ цивилизации, что детей и рожениц приходится возить в соседний город Балашиху, многие жители прикреплены в поликлиниках соседней Москвы, — так из бравурных отчетов и докладов наверх этого не увидишь.

Совершенно очевидно, что данный проект затевался в расчете на то, что отсутствие инфраструктуры хотя бы формально можно будет прикрыть уже имеющейся, а граждане сами справятся с возникшими проблемами.

Это тем более очевидно, когда узнаешь о том, что строительство пожарного депо, станции скорой помощи вновь переносится на неопределенный срок. Руководство Реутова, ООО «ЭкспертСтрой» и ГК «Гранель» подписали некое трехстороннее соглашение, согласно которому новый девелопер завершит все имеющиеся долгострои. Компенсироваться это будет земельными участками под очередное жилье. А поскольку территория и без того сверхуплотнена, землю забирают из-под запланированных пожарного депо и станции скорой помощи, строительство которых вновь переносится в неопределенное будущее.

В 2018 году губернатор Андрей Воробьев заявил о том, что на строительство поликлиники в Южном Реутове область выделила 500 млн рублей, и пообещал достроить ее в кратчайшие сроки. Заявления губернатора подтвердил и нынешний глава городского округа господин Каторов, пообещавший достроить ее в 2019 году. Очевидно, что поликлинику в этом году не достроят. Что произошло с выделенными на нее деньгами и почему, несмотря на обещания господина Воробьева, так и не удалось ускориться, нам выяснить не удалось.

За то время, что длится эпопея со строительством ЖК Новокосино-2, в Реутове меняется уже третий градоначальник. При прошлых двух ГК «Эксперт» согласовывали людоедские изменения в проекте, ссужали деньгами на достройку. Нынешняя администрация, всячески продляя процедуру наблюдения, тормозит признание застройщика банкротом. Что, в свою очередь, позволяет с помощью ничего не значащих «дорожных карт» составлять непонятные трехсторонние соглашения и дальше застраивать территорию. Удивительное участие в судьбе обманувшего тысячи людей девелопера, не правда ли?

Дарья Антонова ИА REGNUM Детская площадка

Дарья Антонова ИА REGNUM Помойка под окнами

Мы не можем перечислить всех бед, свалившихся на голову людей, поверивших обещаниям ГК «Эксперт» и его эксклюзивного продавца — агентства недвижимости NDV. Да суть дела и не заключается в скрупулезном перечислении всех проблем. В Южном Реутове, как в капле воды, отражаются проблемы сотен подобных районов и жилых комплексов, возведенных во времена строительного бума, когда ради извлечения сверхприбылей чиновники и бизнес растоптали право граждан на достойную жизнь. Мы приветствуем инициативу депутатов законодательно обязать девелоперов сдавать параллельно с жильем необходимую инфраструктуру (а что мешало принять подобный закон 15 лет назад?).

Только вот данная инициатива никак не поможет сотням тысяч уже обманутых застройщиками и чиновниками, брошенных на произвол судьбы людей. Они так и останутся один на один с мздоимством, произволом и коррупцией, вынужденные вести нескончаемые переговоры с администрациями, и с составлением «дорожных карт», которые никто не намерен исполнять.