В Санкт-Петербурге состоится IV Международный фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019». Организатором выступит профессиональное сообщество ФотоДепартамент.

Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019» Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019»

Серия мероприятий, посвященных фотомастерству, пройдет на территории креативного пространства «Порт Севкабель» и продлится с 23 октября по 4 ноября 2019 года.

В программе фотофестиваля — две арт-лаборатории для всех, кто связан с фотоискусством. Первая поможет понять, как устроены фотокниги и покажет особенности составления фотоисторий; в ходе работы второй участники научатся организовывать независимые фотопроекты.

Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019» Sunset Machine — Интерактивная инсталляция Беспаловой Анастасии, Прилуцкой Анны и Рылова Андрея

Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019» Работа из проекта Марии Кокуновой «Пироманьяк»

Вместе с лабораториями во время фестиваля будет работать выставка 42 мировых фотографов — «Коллективность. Ось мира». Площадь выставки составит 1500 кв. м. Темой для работ стали поведенческие шаблоны человечества в век информационных технологий.

Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019» Работа французского фотографа Тибо Брюне из коллективной выставки «Коллективность. Ось мира»

Кроме выставки и лаборатории гости фестиваля примут участие в серии дискуссий, мастер-классов, лекций и встреч с ведущими представителями фотоискусства, а также несколько медиаспектаклей и интерактивных перформансов. Посещение авторских проектов можно будет совместить с экскурсией по общей выставке фестиваля.

Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019» Работа Вали Ли из проекта «Дагэ» (кит. — «старший брат")

Цель ежегодного фестиваля «Присутствие» — расширить знания представителей медиа, бизнес-структур и мастеров фотоиндустрии о современной фотографии как об объединении различных жизненных процессов и способов восприятия мира.

Фестиваль современной фотографии «Присутствие 2019» Работа Василия Пиндюрина из проекта «Патина»

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.