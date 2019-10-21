Московский «Спартак» одержал победу в гостях над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Хоккеисты «Спартака» забросили две шайбы в первом периоде. Сначала Мартиньш Карсумс подставил клюшку под бросок от синей линии, а затем Анатолий Никонцев удвоил преимущество красно-белых.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Спустя две минуты игроки СКА смогли отыграть одну шайбу. Форвард Дмитрий Кагарлицкий выложил шайбу на пустой угол защитнику Ярославу Дыбленко, который сократил отставание в счёте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

В начале второго периода Никонцев оказался расторопнее всех перед воротами СКА и оформил дубль.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Хоккеистам СКА удалось отыграть одну шайбу в самой концовке матча, когда на лёд вместо вратаря вышел шестой полевой игрок. Гол на свой счёт записал форвард и капитан команды Сергей Плотников. Однако на большее времени не хватило.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Отметим, что в нынешнем сезоне главный тренер «Спартака» Олег Знарок одержал вторую победу над своей бывшей командой. В предыдущем матче «Спартак» взял верх над СКА со счётом 3:2 в овертайме.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

На сегодняшний день «Спартак» занимает 14-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 20 очков после 20 матчей. СКА идёт на 10-м месте, на его счету 24 очка после 21 игры.