В Русском музее впервые после создания отреставрировали картину Михаила Нестерова «Святая Русь», написанную в 1901—1905 годах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент картины Святая Русь Михаила Нестерова

Над полотном работали в течение шести месяцев. Реставраторы сумели остановить и стабилизировать хронические проблемы отслоения красочного слоя от грунтовой основы. С поверхности живописи удалили все поздние наслоения — записи, загрязнения, сгустки лака, остатки старых реставрационных заклеек и клея, что позволило раскрыть истинный авторский колорит картины.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент картины Святая Русь Михаила Нестерова

Дарья Драй ИА REGNUM Картина Святая Русь Михаила Нестерова после реставрации

«Мы считаем, что мы удачно справились с этой задачей, и мы надеемся, что тем самым мы обеспечили этой картине долгую и счастливую жизнь в экспозиции Русского музея. Ну и кроме всего прочего, конечно, хочется сказать, что чисто внешне картина даже для нас неожиданно изменилась. Этот элемент умиротворенности и просветления, который, собственно говоря, заложен в сюжет, немножечко утратился, потому что количество поздних наслоений скрыли нюансы, созданные художники», — сказала ведущий художник-реставратор Русского музея Наталья Романова.

Дарья Драй ИА REGNUM Художник-реставратор Русского музея Наталья Романова

Дарья Драй ИА REGNUM Показ картины Святая Русь после реставрации

Дарья Драй ИА REGNUM Показ картины Святая Русь после реставрации

Дарья Драй ИА REGNUM Показ картины Святая Русь после реставрации

Красочный слой был укреплен клеевыми составами, уложены приподнятые края изломов и кракелюра. Специалисты устранили деформацию холста, его натянули на новый подрамник. Картину считают одной из знаковых работ Михаила Нестерова, и она около 10 лет по рекомендации реставраторов не покидала стен Русского музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Картина Святая Русь Михаила Нестерова после реставрации

«Она находилась в стабильном состоянии, но требовала постоянного контроля со стороны реставраторов. Необходимость комплексных реставрационных мероприятий была очевидна. Это свершилось. Первыми после реставрации работу увидят посетители Русского музея в Санкт-Петербурге, после чего картина сможет представлять русское искусство не только в экспозиции Михайловского дворца, но и за его пределами», — отметила заместитель директора музея Ольга Бабина.

Работа над картиной велась при поддержке ПАО «Газпром».

Добавим, впервые «Святую Русь» показали широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Петербурге. Неоднозначная картина вызвала ожесточенные споры в обществе. Например, Николай II по достоинству оценил работу Михаила Нестерова, а Лев Толстой воспринял картину негативно. Прогрессивные круги увидели в этом выразительном полотне попытку примирения с несправедливой российской действительностью.

Дарья Драй ИА REGNUM Картина Святая Русь Михаила Нестерова после реставрации

Дарья Драй ИА REGNUM Фотографирование у картины Святая Русь Михаила Нестерова

Этюд для лика Христа, фигура которого расположена в левой части картины, был написан художником с придворного священника Константина Алексеевича Руднева, настоятеля церкви в Абастумане на юге Грузии, где Нестеров в те годы по заказу царской семьи расписывал храм во имя благоверного князя Александра Невского.

Дарья Драй ИА REGNUM Обсуждение картины

Прямо с выставки произведение приобрели для Музея Императорской Академии художеств. В 1909 году картину отправили на Международную выставку в Мюнхен, где она получила золотую медаль I степени и была воспроизведена во многих зарубежных изданиях.