С 15 по 19 октября в московском выставочном зале Манеж проходит одно из главных событий в мире моды — Mercedes-Benz Fashion Week. Свои последние коллекции продемонстрируют более 100 российских и зарубежных дизайнеров.

Отрыл смотр специальный показ самого известного отечественного модельера Вячеслава Зайцева: его коллекция «Москва и москвичи» представляла собой эклектику многих лет с суперсовременными элементами.

Традиционно в престижном фестивале моды принимаю участие не только мэтры, но и молодые, перспективный дизайнеры. Специалисты рекомендуют обратить внимание на одежду от YASYA MINOCHKINA, Tigran Avetisyan, Futureisnown, KSENIA GERTS, PIROSMANI и многих других.