17 октября Третьяковская галерея представит в здании на Крымской валу главный выставочный проект 2019 года — масштабную ретроспективу выдающегося русского художника Василия Поленова. В экспозиции представлены более 150 произведений из 14 музеев и 4 частных коллекций. Выставка приурочена к 175-летию живописца. На пресс-показе побывала специальный корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Василия Поленова

Долгожданная для всех поклонников творчества замечательного пейзажиста, мастера евангелического и исторического сюжета Василия Поленова открывается с трех знаковых произведений мастера — «Московский дворик»,» Заросший пруд» и «Бабушкин сад». Один из создателей русского «пленэризма», художник тонко чувствовал и сумел передать на холсте красоту природы, очарование небольших городских пространств, старинных усадьб. Ему были подвластны и масштабный взгляд на уходящую в бесконечную даль степь, и на отражающая небо река. Его необычайный дар колориста проявился в таких работах как «Осень в Абрамцево», «Река Оять», «Ранний снег», «Ока. Осень», «Закат».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Талант Поленова проявился во многих направлениях живописи — в исторических картинах, бытовых зарисовках, портретах, театральных декорациях. Вдумчивый посетитель надолго остановится у таких полотен как «Право господина», «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д`Этремон», «Царская забава».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Поленов. Заросший пруд. 1876-1888

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Поленов. Все в прошлом. 1876-1888

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины «Христос и грешница»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Поленов. Христос и грешница (фрагмент)

Особая тема в творчестве Поленова — Евангельские сюжеты. Художник дважды совершал путешествия по Ближнему Востоку, делал многочисленные зарисовки и наброски, собирая материал. Искусствоведы отмечают широту взглядов и глубину знаний живописца истории христианства. Одним из шедевров это цикла стала картина «Христос и грешница», которую автор изначально назвал «Кто из вас без греха?». Картина была задумана еще в юности, под впечатлениями от картины Александра Иванова «Явление Христа народу».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Поленов. Христос и грешница

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наталья Поленова правнучка художника Василия Поленова

Отдельный раздел выставки посвящен преподавательской деятельности Василия Поленова. Среди его учеников были Исаак Левитан, Константин Коровин, Александр Головин, Илья Остроухов, Абрам Архипов и другие. И логично, что их картины также нашли свое место в ретроспективе учителя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зельфира Трегулова и Ольга Голодец на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Дюмин на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов

Выставка будет работать до 16 февраля 2020 года. Уже сегодня ясно, что москвичи готовы встать в длинную очередь, чтобы соприкоснуться с прекрасными образцами русского искусства. Скорее всего, сроки будут продлены, как это было с другими ретроспективами великих русских живописцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке у картины Василия Поленова Больная

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставке Василий Поленов