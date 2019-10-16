Начала работу электроподстанции «Хованская» ПАО «МОЭСК», которая стала самым крупным питающим центром Новой Москвы. В запуске объекта участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК»

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак и Сергей Собянин осматривают новую электроподстанции

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК»

«Начиная с 2012 года, в Новой Москве построено свыше 16 миллионов квадратных метров недвижимости, создано 120 тысяч новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей. Разумеется, этот бурный рост требует адекватных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры. Подстанция «Хованская» в полтора раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. Важно, что для строительства подстанции было использовано отечественное оборудование», — отметил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК»

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК»

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК»

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК»

Мощность новой подстанции составляет 700 МВА. Таким образом она станет самым крупным питающим центром в Новой Москве. Работа объекта позволит повысить надёж­ность электроснабжения ТиНАО. При этом созданный за счёт подстанции резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15−20 лет.