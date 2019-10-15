В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» начинается реализация проекта по воссозданию внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. В них находились личные апартаменты императрицы Екатерины II.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры Екатерининского дворца

Проект будет реализован при поддержке ПАО «Газпром» в период с 2019 по 2023 год. Уже объявлен конкурс на выполнение работ по воссозданию декоративного убранства пяти комнат Екатерины II в Зубовском флигеле.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатерининский дворец

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры Екатерининского дворца

Воссоздавать интерьеры планируется с помощью акварелей и фотографий довоенного времени, а также коллекции автохромов (цветных фотографий), выполненных в 1917 году. Причем до своего воплощения в залах методы восстановления декора будут отработаны в реставрационных мастерских.

Дарья Драй ИА REGNUM Купольный зал

Дарья Драй ИА REGNUM Синий кабинет

«В 2019 году мы планируем приступить к работам по восстановлению утраченной отделки пяти интерьеров: Синего, Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни и Купольного зала. Предполагаем завершить их в декабре 2022 года. Параллельно будем разрабатывать документацию для воссоздания ещё трех интерьеров, в том числе Китайского зала», — рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-тур

Дарья Драй ИА REGNUM Ольга Таратынова

В Газпроме, в свою очередь, напомнили, что в качестве благотворителей сотрудничают с ГМЗ «Царское Село» с 2015 года. Результатом нового этапа, рассчитанного до конца 2023 год, должно стать воссоздание интерьеров восьми залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца, ранее недоступных для посещения.

Дарья Драй ИА REGNUM Веер

Дарья Драй ИА REGNUM Синий кабинет

Дарья Драй ИА REGNUM Екатерининский дворец

В марте 2019 года при поддержке ПАО «Газпром» были завершены работы в Церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Совместно с французской компанией ЭНЖИ восстановлен исторический интерьер Лионского зала в Екатерининском дворце, утраченный в годы Великой Отечественной войны. В июне 2019 года Лионский зал открыли для посетителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатерининский дворец