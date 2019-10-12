Всё же московский градоначальник поторопился заявить, что благоустройство Остоженки закончено. Нет-нет, но на улице встречаются рабочие что-то подмазывающие и меняющие плитку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сквер Тургенева на Остоженке

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые фонари на Остоженке

Дарья Антонова ИА REGNUM А также замазывают межплиточные швы

Вот и наступила осень, завершается очередной сезон нескончаемого московского благоустройства. В связи с чем столичный градоначальник начал бомбардировать горожан сообщениями об очередных успехах мэрии в борьбе с исторической Москвой. Корреспонденты ИА REGNUM прошли по вновь благоустроенным улицам, о которых рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

То ли потому, что речь идет о так называемой «золотой миле», обитателям которой ремонтные работы наверняка доставили массу неудобств, а может, потому что здесь работы закончились раньше всех, но итоги сезона благоустройства мэр начал подводить с улицы Остоженка. Прошлись по ней и мы.

Справедливости ради заметим, что улица стала гораздо симпатичнее. Свежеположенная плитка, убранные под землю провода в сочетании с отреставрированными фасадами зданий сделали ее несравнимо уютнее.

Также нам с фотокорреспондентом, пешеходам со стажем, безусловно понравилось и то, как расширили тротуары, наконец-то по Остоженке вновь можно ходить, а не как раньше передвигаться короткими перебежками. Пожалуй, это все благоприятные впечатления, вызванные реконструкцией улицы.

На благоустройство Остоженки и нескольких прилегающих переулков, столичные власти выделили чуть больше 500 млн рублей. Глядя на результаты, с трудом представляешь, что на ремонт могли быть потрачены такие деньги. Однако оспаривать правомерность этих затрат не будем, ведь, может, в том и заключается «скромное обаяние буржуазии», «когда ни в жисть не догадаешься» о том, сколько стоит наблюдаемое тобой благолепие. Поскольку чего-то особенного оно из себя не представляет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Забыли про водосток

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство Остоженки

Дарья Антонова ИА REGNUM На площади Пречистенских ворот плитка уже отходит

Гуляя по Остоженке и соседним переулкам, мы обратили внимание на прелюбопытный факт. Не прошло и нескольких лет «вселенских потопов», когда Москва натурально превращалась в Венецию, и вызванной этими подтоплениями бури негодования москвичей, как чиновники наконец услышали горожан и стали заниматься ливневками.

Да-да-да, на Остоженке появилась ливневая канализация. Тем более, что для ее восстановления, как нам показалось, не требовалось особых сверхусилий. Всего-то и нужно было вскрыть закатанные в прошлые годы в асфальт коммуникации. Добавим, что поскольку в прилегающих переулках продолжаются ремонтные работы, подтвердить или опровергнуть наличии водосборных сооружений вокруг Остоженки мы не можем.

И последнее, о чем мы просто обязаны упомянуть, — это так называемые безопасные сходы с тротуаров. Любому, кто прожил в столице хотя бы год, рассказывать, что это такое, не нужно. Для тех же, кто еще не сталкивался с сим урбанистическим ноу-хау благоустройства времен мэрства Сергея Собянина, кратко поясним.

Так называемые «безопасные сходы» — это не что иное, как банальные переходы через проезжую часть, и вправду очень симпатично выглядящие. Только эта якобы безопасность обманчива. Зимой эти спуски превращаются в ледовые горки, которые так и норовят затянуть зазевавшегося прохожего в расположенное под спуском море реагентов вперемешку со снегом, а то и того хуже — под автомобиль. В сезон дождей эти безопасные спуски превращаются в необъятные озера, преодолеть которые, не имея рыбацких забродников, а на крайний случай — просто резиновых сапог, не представляется возможным.

Мы понимаем, что человек, передвигающийся исключительно на служебном автомобиле, вовсе не обязан знать таких деталей. Поэтому хотим попенять и посоветовать подчиненным господина Собянина, которые размещают в его блоге и на порталах мэрии подобные утверждения, как-то соотносить задачу «рассказать, как клево все сделали» с реальностью. Право слово, неловко читать подобные перлы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лужа на переходе через проезжую часть

Наш обзор благоустройства Остоженки и продолжающейся реставрации прилегающих переулков закончим тем, что лишь время и московская зима дадут истинную оценку качества проведенных работ. Мы, в свою очередь, обещаем вернуться сюда весной и рассказать и показать вам, читатели, то, что останется от нынешней реконструкции.