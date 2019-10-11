До конца 2019 года в районах Москвы будет открыто ещё шесть продуктовых ярмарок. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре ярмарки в районе Марьино, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка в Марьино

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ярмарку

По словам Собянина, на данный момент в Москве работает 14 ярмарок. До конца года их количество планируется увеличить до 20.

«Ярмарки, которые мы открываем в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год. Сегодня в Москве есть уже 14 подобных ярмарок, до конца года их станет более 20», — отметил Собянин.