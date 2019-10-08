В Москве готов к открытию стационарный детский хоспис «Дом с маяком». Состояние объекта 8 октября осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона отдыха на улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Ингеборга Дапкунайте, Сергей Собянин и Анна Федермессер

Отметим, что хоспис «Дом с маяком» является не государственным, а частным медицинским благотворительным учрежде­нием. Его сотрудники оказывают помощь неизлечимо больным детям и молодёжи до 25 лет. Помимо этого, хоспис предо­ставляет комплексную медицинскую, социальную и психологическую помощь членам их семей.

Специалисты учреждения не занимаются лечением основного заболевания или реабилитацией, а оказывают паллиативную помощь — снимают симптомы и создают максимально комфортные условия для жизни ребёнка. Решение о создании объекта было принято в 2013 году, однако Собянин признался, что в какой-то момент у него было сомнение относительно того, получится ли реализовать проект.

«Это не локальная история, а большой проект, который реализовался несколько лет. Мы помогали, чем могли. И зданием, и благоустройством, и грантами, но был период, когда я не очень верил, что он состоится, но, к счастью, это произошло», — сказал Собянин.

Осмотрев территорию хосписа и обустройство помещений, мэр Москвы отметил, что в городе создана огромная система паллиативной помощи, которая обеспечивает поддержку десяткам тысяч москвичей. Однако эта работа, по мнению Собянина, имеет свои особенности.

«Без призвания заниматься ей очень сложно. И участие благотворительных организаций, фондов, замечательно, что все больше людей вовлекаются в эту деятельность», — отметил Собянин.