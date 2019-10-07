Программа фестиваля «Золотая осень» в Москве стала более интересной для посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре праздничных мероприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади

«В этом году мы проводим фестиваль «Золотая осень» совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Благодаря такому сотрудничеству программа традиционного московского гастрономического праздника стала ещё более разнообразной и насыщенной», — сообщил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин посетил фестиваль «Золотая осень»

Мэр Москвы также напомнил, что в этом году фестиваль впервые проводится на Красной площади столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади

Отметим, что на месте проведения праздника работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. При этом гости фестиваля могут попробовать сельскохозяйственную продукцию из регионов России и отведать различные блюда, приготовленные на месте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Золотая осень» на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамка с пчёлами