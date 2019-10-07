Собянин оценил «гастрономический праздник» на Красной площади в Москве
Программа фестиваля «Золотая осень» в Москве стала более интересной для посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре праздничных мероприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В этом году мы проводим фестиваль «Золотая осень» совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Благодаря такому сотрудничеству программа традиционного московского гастрономического праздника стала ещё более разнообразной и насыщенной», — сообщил Собянин.
Мэр Москвы также напомнил, что в этом году фестиваль впервые проводится на Красной площади столицы.
Отметим, что на месте проведения праздника работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. При этом гости фестиваля могут попробовать сельскохозяйственную продукцию из регионов России и отведать различные блюда, приготовленные на месте.