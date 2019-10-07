Поля и рощи фестиваля «Золотая осень» на Красной площади — фоторепортаж
В Москве проходит главное гастрономическое событие цикла «Московские сезоны» — фестиваль «Золотая осень», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Одной из главных площадок проведения фестиваля стала Красная площадь. Здесь гости могут попробовать качественные фермерские продукты, авторские блюда из мяса и рыбы, а также увидеть номера яркой концертной программы.
Наряду с продуктовыми павильонами на Красной площади можно осмотреть экспозицию сельскохозяйственной техники. Для погружения в атмосферу праздника урожая организаторами были воссозданы фрагменты природных ландшафтов, превративших брусчатку Красной площади в поля и рощи.
На площадках «Золотой осени» посетителей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии и спортивные игры. Специально оборудованные площадки приглашают детей принять участие в активных мероприятиях.
Праздник в честь сбора урожая начался 4 октября, а завершится 13 октября.