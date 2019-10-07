В Москве проходит главное гастрономическое событие цикла «Московские сезоны» — фестиваль «Золотая осень», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Золотая осень на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Золотая осень на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Золотая осень на Красной площади

Одной из главных площадок проведения фестиваля стала Красная площадь. Здесь гости могут попробовать качественные фермерские продукты, авторские блюда из мяса и рыбы, а также увидеть номера яркой концертной программы.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Золотая осень на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Артисты фестиваля Золотая осень на Красной площади

Наряду с продуктовыми павильонами на Красной площади можно осмотреть экспозицию сельскохозяйственной техники. Для погружения в атмосферу праздника урожая организаторами были воссозданы фрагменты природных ландшафтов, превративших брусчатку Красной площади в поля и рощи.

На площадках «Золотой осени» посетителей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии и спортивные игры. Специально оборудованные площадки приглашают детей принять участие в активных мероприятиях.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Золотая осень на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Золотая осень на Красной площади

Праздник в честь сбора урожая начался 4 октября, а завершится 13 октября.