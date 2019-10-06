Северная столица снова открылась для Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Балтийского моря», который проходит с 4 по 6 октября в КСК «Сибур-Арена». Спортивная программа включает Всероссийский турнир по тхэквондо, Открытый Чемпионат Европы по хапкидо и Кубок Генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге по тхэквондо. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как прошли первые дни фестиваля.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Это масштабное спортивное состязание началось с личных соревнований по тхэквондо (пхумсе, спарринги) и соревнований Открытого Чемпионата Европы по хапкидо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Юные спортсмены

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Как сообщает пресс-центр фестиваля, на чемпионате в 5 дисциплинах хапкидо — спарринг, фристайл, демонстрация приемов самообороны, спарринг на коротком оружии, командная демонстрация техники — разыграно 80 комплектов наград. Соревнования проходили во всех возрастных категориях: дети, юниоры, взрослые, ветераны старше 41 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Награды ждут своих героев

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестивальное шоу

В младшей возрастной категории хапкидо в основном соревновались российские спортсмены. Конкуренцию им составили хапкидоины из Греции и Индии. Среди взрослых конкуренция была существенно выше. Первые места взяли хапкидоины России, США, Финляндии и Германии. Призерами стали представители Франции, Австрии, Хорватии. Награды чемпионам вручал Николай Волуев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»

Андрей Пронин ИА REGNUM Николай Валуев

«Я не сомневаюсь, что чемпионат, проведённый в Петербурге, войдёт в историю крупнейших мировых турниров боевых искусств», — отметил главный судья соревнований, президент Международной Дан Федерации хапкидо, грандмастер Герхард Агринц.

Напоминаем, что Международный фестиваль боевых искусств «Кубок балтийского моря» проходит в Петербурге ежегодно с 1997.