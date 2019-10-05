Известный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался о красоте русских женщин, об этом 4 октября он рассказал на площадке международного образовательного форума Synergy Global Forum, прошедшего в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Арнольд Шварценеггер на бизнес-форум Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге

По словам Шварценеггера утверждение о том, что русские женщины особенно красивы, «очень справедливо и это не случайно».

Дарья Драй ИА REGNUM Арнольд Шварценеггер

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в кокошнике

Однако артист подчеркнул, что женщин следует оценивать не только по внешности, потому что это будет односторонней оценкой.

Дарья Драй ИА REGNUM Гостья форума

Напомним, международный форум Synergy Global Forum объединяет в себе ярчайших представителей из разных сфер — предпринимателей, журналисты, спортсмены, политики, артисты. Все они переворачивают целые индустрии и формируют культурный код современности.

Дарья Драй ИА REGNUM Фото на память

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на бизнес-форум Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на бизнес-форум Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Бизнес-форум Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге

Одним из ожидаемых гостей форума стал также чемпион смешанных боевых искусств в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов.