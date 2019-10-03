Три новых станции Фрунзенского радиуса петербургского метро открыли на юге города 3 октября 2019 года.

Толпу желающих увидеть то, чего местные бабушки ждали с конца 1980-х, а молодежь — с 2012-го, не смутили ни дождь, ни ветер. Люди мерзли у вестибюлей с 16:00, и спустя 40 минут из репродукторов наконец раздался голос: станции открыты для пассажиров.

…Того же голоса купчинцы часами не могли дождаться 5 сентября, когда открытие было официально объявлено, но не случилось. Горожан тогда так и оставили толпиться у закрытых входов, хотя врио губернатора Александр Беглов еще с утра объявил, что людей внутрь не пустит по соображениям безопасности.

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Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро

С того момента прошел почти месяц, Ростехнадзор проверял, как устраняются десятки «недоделок», и к началу октября оформил акт готовности. Но в назначенный час не всё оказалось в рабочем состоянии.

«И как мне спускаться, если колени больные? Тяжело уже. Я не пойду», — возмутилась пенсионерка в вязаном берете, когда увидела, что новые траволаторы (бегущие дорожки) на «Проспекте Славы» на спуск не работают.

Дарья Драй ИА REGNUM Лестница на спуск на станции «Проспект Славы»

Дарья Драй ИА REGNUM Лестница на спуск на станции «Проспект Славы»

В итоге она с подругами всё же преодолела себя и сумела спуститься по лестнице. Внизу местные жители поинтересовались у сотрудников ГУП «Петербургский метрополитен», когда траволаторы включат на спуск. «Когда доделают, — доверительно улыбнулся один из них. — Главное же подняться».

Дарья Драй ИА REGNUM Не работающие на спуск траволаторы на станции «Проспект Славы»

Дарья Драй ИА REGNUM Не работающие на спуск траволаторы на станции «Проспект Славы»

«Проспект Славы» имеет несколько выходов: у перекрестка Славы и Бухарестской улицы к парку Интернационалистов, а также ближе к Альпийскому переулку — к парку Героев-Пожарных. Только недавно здесь привели в порядок автобусную остановку.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие метро «Проспект Славы»

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие метро «Проспект Славы»

Сама станция выполнена в военизированной эстетике: даже вентиляционные решетки украшены пятиконечными звездами, а часы на платформе представляют собой огромный советский орден. Мозаичное панно над эскалаторами посвящено афганской войне. Это то самое произведение, которое художники выставляли на Avito в апреле этого года, так как им за него не заплатили.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Проспект Славы»

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Проспект Славы»

За две минуты отсюда можно добраться до «Дунайской». Название оформители восприняли более чем буквально: по потолку, кажется, течет синяя река — эффект на любителя, в лучших традициях аляповатостей городского метро последних лет. За белыми потолочными панелями видна «начинка», так как прилегают они неплотно.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Дунайская»

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Дунайская»

Две платформы расположены друг против друга, а пути разделены стеной с восьмиугольными окнами, некоторые из них украшены симпатичными витражами — изображениями городов-крепостей с берегов Дуная. Среди них Белград, Нови-Сад, Будапешт, Братислава, Линц, Ульм, Вена, Измаил, Ингольштадт и другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Дунайская»

«Дунайскую» построили в очень влажном месте, так что через ливневку в подземных вестибюлях кое-где слышно, как капает вода, и даже видно, как она плещется под ногами — идущий в день открытия дождь только усугубил ситуацию. Нижние ступеньки в отдельных местах стоят мокрыми от воды.

Дарья Драй ИА REGNUM Выход из метро «Дунайская»

Дарья Драй ИА REGNUM Выход из метро «Дунайская»

На станции установлены по три эскалатора на вход и выход, а также траволаторы, которые — сюрприз! — тоже не работают на спуск.

«С траволаторами будет проблема. Ничего не могу про них говорить», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM представитель ГУП «Петербургский метрополитен». Назвать сроки включения она не смогла. По некоторым данным, траволаторы тут умудрились установить какие-то «неправильные», не соответствующие проекту.

Дарья Драй ИА REGNUM Не работающие на спуск траволаторы на станции «Дунайская»

Дарья Драй ИА REGNUM Лестница из метро «Дунайская»

На «Дунайской» вообще включен только один — на подъем со стороны улицы Ярослава Гашека. Со стороны Дунайского проспекта стоят оба, с табличками «Проход запрещен». Не совсем очевидно, каким образом общественным транспортом должны пользоваться люди с колясками, тележками и чемоданами, пожилые, беременные, больные, люди на костылях или инвалидном кресле. Петербургский метрополитен годами дает и будет давать однозначный ответ — никаким.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд метро

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры метро

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Дунайская»

На «Дунайской», как и на «Проспекте Славы», нет Wi-Fi, работающего во всей остальной подземке, и даже мобильная связь отключается. Когда всё это наладят, тоже непонятно.

На «Дунайской» в наличии и особенно странный для 2019 года выход — на улицы Бухарестскую и Ярослава Гашека. Это длинная и довольно крутая лестница, оборудованная ретро-пандусом — иначе не назвать каменную конструкцию с одним поручнем, которой будет довольно тяжело воспользоваться инвалиду. Даже новейшие станции петербургского метро всё еще приходится оснащать табличками «позвоните, вам помогут».

Дарья Драй ИА REGNUM Не работающие на спуск траволаторы на станции «Дунайская»

Дарья Драй ИА REGNUM Выход из метро «Дунайская»

На станции «Шушары», к счастью, никаких траволаторов не предполагалось, так что, на первый взгляд, всё работает, кроме интернета. Пандус на платформу выглядит более вменяемо — под низким углом; для людей с ограниченными возможностями предусмотрена отдельная дверь. Чтобы попасть с одной платформы на вторую, придется преодолеть множество лестниц и надземный переход. Но для тех, кто это проделать не в состоянии, есть лифт, хотя его наличие и не очевидно. Станция выполнена без лишнего украшательства, в несколько «фабричном» стиле и бело-фиолетовой цветовой гамме.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Шушары»

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Шушары»

С благоустройством вокруг новых станций непросто: деревца пока совсем юны и не прижились, хотя при выходе из «Шушар» будто попадаешь в натуральный лес. Как известно, эта станция расположена слишком далеко от одноименного поселка Шушары, а пользоваться ею будут, вероятно, жители Колпино, для которых в эту чащу запустили автобусы.

Для повторного открытия станций в Купчино приехал уже избавившийся от приставки «врио» губернатор Петербурга Александр Беглов, который ради этого события даже прервал свой двухнедельный отпуск. «Было много проблем, был перенос», — признался глава города.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Шушары»

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Шушары»

Первый участок Фрунзенского радиуса открыли еще в декабре 2012 года, тогда же провели пунктирную линию на схемах в вагонах до «Шушар», над которой потом долго смеялись горожане: из-за чемпионата мира по футболу и переброски средств на третью линию, ведущую к стадиону, строительство новых станций заглохло, перестало хватать денег, открытие переносили с 2016-го на 2017-й, затем на декабрь 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Шушары»

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Шушары»

Этот срок тоже сорвали, между Смольным и «Метростроем» начались взаимные иски и претензии. Смольный обещал запуск то в мае, то в конце августа, Беглов настаивал, чтобы станции были открыты к 1 сентября, потом было названо 5 сентября, когда этого не случилось, прозвучало «финальное» обещание — до конца сентября. И вот наступил октябрь.

…К слову, ошибку с многообещающими «пунктирами» новых линий и станций, учитывая бесконечные отсрочки и постоянные провалы в метростроительстве Петербурга, решили больше не повторять. И на новых схемах исчезли и станция метро «Театральная», и шестая Красносельско-Калининская линия, чей проект затормозили по решению УФАС.

На днях глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников признался, что не будет городская казна выделять по 30 млрд рублей в ближайшие годы на развитие метро, как громогласно объявляли ранее. Потому что освоить эти деньги в городе у чиновников и подрядчиков нет сил. Так что, по выражению главы комфина, «нет смысла лукавить и кого-то обманывать».