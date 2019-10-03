Официально открыт первый этап Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) метрополитена Москвы. Старт работе объекта дал 3 октября мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена

«Из этого здания будет осуществляться оперативное управление всеми системами метро — от движения поездов до работы вентиляции. Количество сбоев в работе московского метро и сегодня крайне незначительно. Благодаря цифровизации диспетчерской службы их станет еще меньше», — отметил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра Единого диспетчерского центра

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра Единого диспетчерского центра

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

Задача диспетчерского центра — повысить качество перевозки пассажиров. В случае скопления пассажиров у турникетов из ЕДЦ поступит команда запустить дополнительный эскалатор на спуск или вывести на линию дополнительный поезд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задача диспетчерского центра — повысить качества перевозки пассажиров

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник Единого диспетчерского центра

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена

Благодаря созданию центра диспетчерские различных служб Московского метрополитена начали работать на одной площадке. Из ЕДЦ будет проводиться управление всеми системами жизнеобеспечения метро: движением поездов, электроснабжением, эскалаторами, системами вентиляции. По оснащённости объект стал лучшим в мире, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.