В Калужской области прошли всероссийские учения по гражданской обороне
В Калужской области 2 октября на территории города Обнинск прошли комплексные учения ежегодной всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Цель учений — совершенствование слаженности практических действий органов исполнительной власти и спецподразделений гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.
В учениях приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, компаний и СМИ.
С приветственным словом к участникам и гостям учений обратился заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Павел Барышев. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поблагодарил руководство МЧС России за проведение масштабных федеральных учений на территории Калужской области.
Говоря о значимости проводимых учений, калужский губернатор отметил, что их результаты будут подробно изучены и положены в основу дальнейшей практической работы в сфере гражданской обороны. Для проведения учений были задействованы различные городские объекты гражданской обороны: ОНПП «Технология», спорткомплекс «Олимп», Дом ученых, оздоровительные бани на ул. Королева, МКУ ГОЧС (Гурьянова, 3), Привокзальная площадь со стороны города.
Также, в Обнинске на железнодорожном вокзале была организована тренировочная эвакуация населения. Одновременно были рассмотрены вопросы возможности эвакуации населения авиационным и водным транспортом.
Напомним, по легенде учения на территории Обнинска произошел взрыв с последующим разрушением, возгоранием зданий, выбросом аммиака, разгерметизацией контейнеров с радиоактивными веществами. Разрушены производственные помещения на площади 550 кв. метров. Площадь возгорания составила до 800 кв. метров. Под завалами находится персонал предприятия. Имеются значительные нарушения на электро, тепловых и газовых коммуникациях.
На заключительном этапе учений силовые структуры ГО должны были продемонстрировать свою готовность к ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте, развернувшегося на территории микрорайона «Заовражья». Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС, в том числе авиация, а также техника всех организаций города, относящихся к подразделениям гражданской обороны.
Между тем, силами гражданской обороны были успешно отработаны все мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения. Масштабные учения в Калужской области были приурочены ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.