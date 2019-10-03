В коллекцию журналов НЭДБ добавлены подшивки журнала «Мурзилка» за 1934−1935 годы, подвергшиеся серьёзной критике. Особенно досталось Агнии Барто.

Идет одиннадцатый год издания журнала для детей младшего возраста. Редакция в составе Асеева Н., Барто А., Маршака С., Смирновой В., Степановой А., Шифрина Н. под руководством Натана Венгрова обеспечивает ежемесячный выход журнала тиражом 130 000 экземпляров.

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №1 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №2 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №3 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №4 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №5 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №6 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №7 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №8 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №9 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №10 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №11 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №12 (обложка)

На страницах журнала регулярно появляются рассказы Льва Кассиля, Якова Тайца, Константина Паустовского, Виталия Бианки, стихи Агнии Барто, Зои Александровой и Елены Благининой. Среди художников, оформляющих журнал, часто встречаются Аминадав Каневский (будущий автор желтого и лохматого Мурзилки), Маргарита Михаэлис, Андрей Брей, Ростислав Барто (старший брат поэта Павла Барто, первого мужа Агнии).

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1934 год, №4 (обложка)

В №8 за1934 год редакция решила познакомить читателей и писателей и разместила галерею портретов с подписями. Там можно найти молодых и поэтому почти неузнаваемых Кассиля, Барто, Гайдара, Паустовского. И мэтров — Маршака, Чуковского.

Национальная электронная детская библиотека Наши писатели ("Мурзилка», 1934 год, №8)

С №7 за 1934 год начинается публикация бесконечно длинной повести Агнии Барто — «Повесть о том, как поссорились Левка с Людой и что из этого вышло». Настолько длинной, что она не уложилась в 1934 год и хотела перекочевать в 1935. Но в первом номере за 1935 год появилось объявление:

«Ребята! «Повесть о том, как поссорились Левка с Людой» А. Барто мы печатаем с перерывом, потому что автор болен. Продолжение читайте в ближайших номерах.»

Продолжения так и не последовало.

Национальная электронная детская библиотека Е. Гладкова-Нагаева, Про Ярошку богатыря и просто девочку Катю ("Мурзилка», 1934 год, №7)

Удивительная сказка «Про Ярошку богатыря и просто девочку Катю» Е. Гладковой-Ногаевой напечатана №7 за 1934 год. Это настоящая фантастическая повесть о путешествии на Луну и Венеру на звездолете.

Может, он не правдошный звездолет, а нарочный, — сказала девочка Катя. И пошли ребята с начальником осматривать звездолет.

-— Вот он, летучий корабль, какой!..

— Какой же это корабль? — говорит Катя.— Ни дверей, ни окон нет. Как туда люди войти могут?

— А вот как — сказал начальник. Подошел и нажал незаметную кнопку. Треснуло что-то и стукнуло. Стальная стена полезла вверх, и прямо к ногам откинулась легкая лесенка. У Ярошки-богатыря глаза разгорелись.

— А может, он еще и не полетит, твой звездолет-то? — сказала просто девочка Катя.

— Как не полетит?! — закричал Ярошка.

Седьмой номер в 1935 году посвящен запуску московского метро. Знаете, как теперь называются станции Кировская, Дзержинская, Дворец советов, Коминтерн? Изучайте схему.

Национальная электронная детская библиотека Метро им. Л.М. Кагановича ("Мурзилка», 1935 год, №7)

Всем горожанам метро (тогда метро был мужского рода) нравится («Есть такое чудо, о нем твердят повсюду, придумано не худо, устроено хитро.»), а вот хулиган Трошка, постоянный персонаж журнала, расстроился:

Захотел я посорить—стала совесть говорить.Захотел я поплевать —начал стыд одолевать.Прямо я расстроился:и зачем он строился?

Побольше бы таких совестливых хулиганов в наши дни, было бы чисто в подземке!

Национальная электронная детская библиотека Комсомольцы под землей ("Мурзилка», 1935 год, №7)

Кажется, что редакция журнала все делает правильно: не забывает классиков (регулярно публикуются стихи Пушкина, Блока, Некрасова), адекватно реагирует на важные события текущего дня (убийство Сергея Мироновича Кирова, смерть Куйбышева, первый съезд детских писателей), политические юбилеи, всесоюзные подвиги и достижения (спасение челюскинцев (спасли всех), полет стратостата «ОСОАВИАХИМ» (все погибли). Однако за «Мурзилкой» пристально следит критический журнал «Детская литература». В 1936 году в нем регулярно появляются статьи о журнале «Мурзилка» в целом и об отдельных авторах.

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №1 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №2 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №3 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №4 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №5 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №6 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №7 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №8 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №9 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №10 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №11 (обложка)

Национальная электронная детская библиотека «Мурзилка», 1935 год, №12 (обложка)

Якова Тайца и его короткие рассказы больше хвалят, чем ругают.

Е. Таратута, Маленькие рассказы Тайца ( «Детская литература», 1936 год, №3−4 Но Тайц работает, и ему предстоит еще много, очень много работать, и работа его будет успешна. В его произведениях чувствуется наблюдательный глаз. Чувствуется, что растет новый, настоящий художник, знающий и любящий своего читателя.

Журнал ругают, но оставляют надежду на исправление.

Л.К. и М.Б., Журнал «Мурзилка» ( «Детская литература», 1936 год, №5 «Мурзилка» в 1935 г. в основном страдал почти всеми болезнями предыдущих лет. Плохо поставлен был в 1935 г. и раздел общественно-политической тематики. Как могло случиться, что в журнале не отмечены день Красной армии и стахановское движение? А годовщина Октябрьской пролетарской революции отмечена только картинкой демонстрации на обложке и портретами Ленина и Сталина в тексте. Рассказы, стихи, сказки на общественно-политические темы появляются на страницах, журнала лишь в порядке исключения.

А вот Агнию Барто ругают так, что страшно даже сейчас становится, просто «размазывают».

А. Адалис, Милочка-копилочка («Детская литература», 1936 год, №3−4) Вот долженствующая, очевидно, быть «насквозь идеологической» «Повесть о том, как поссорились Левка с Людой и что из этого вышло». В ней говорится о соревновании и школьной учебе, очевидно, в свете последних постановлений ЦК партии и ЦК комсомола. Но трудно себе вообразить что-либо скучнее и рационалистичнее этой повести, длинной, поучительной и нудной, как указующий перст учителя довоенного уровня. Ни мелодии, ни лирики, ни остроты. <…> За этим манерным заглавием следует бредовое смешение сонной одури и внезапно вырывающихся отрывков знакомых песен, нечто напоминающее бред испорченного громкоговорителя…

И еще:

Л.К. и М.Б., Журнал «Мурзилка» («Детская литература», 1936 год, №5) Очень плохи, безответственны стихи Барто, появляющиеся на страницах «Мурзилки». Мы помещаем в настоящем номере нашего журнала рецензию тов. Адалис на последние произведения Барто. Резкая оценка автором рецензии последних произведений Барто — правильная оценка, и целиком относится и к тому, что Барто поместила в «Мурзилке» («Резиновая Зина» и др.).

Национальная электронная детская библиотека А. Барто, Резиновая Зина ("Мурзилка», 1935 год, №5)

Однако уже в восьмом номере за тот же год редакция «Детской литературы» публикует своеобразные извинения в ответ на статью в газете «Комсомольская правда» от 21.05.1936 г. № 119 «Чрезмерный пыл», «осуждающей характер критики творчества тов. Барто». Редакция «Детской литературы» признает, что она действительно совершила ошибку, допустив чрезмерную резкость и грубость тона критики. Тем более, что эта критика была основана на оценке отдельных произведений Барто, не подкреплялась конкретным анализом произведений и носила декларативный характер. Таким образом и получалось «сплошное охаивание, без всякого учета достоинств автора и его произведений».

Читайте Мурзилку за 1934−1935 годы, сравнивайте свои впечатления с мнениями профессиональных критиков. А мы вместе с «Детской литературой» посмотрим, исправился журнал в 1936 году или нет.