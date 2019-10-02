В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября, петербургский «Зенит» обыграл на своем поле «Бенфику» — 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Это был первый матч Лиги чемпионов, который «Зенит» проводил на Газпром-арене. На матче присутствовали чуть более 50 тысяч зрителей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

На первых минутах команды обменялись опасными моментами: нападающий петербуржцев Сердар Азмун не реализовал выход один на один, а игроки португальского клуба не смогли воспользоваться моментом, возникшим после розыгрыша углового.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Счёт в матче на 22-й минуте открыл Артем Дзюба: Магомед Оздоев подкараулил ошибку защитника португальцев в своей штрафной, и Дзюба реализовал выход один на один. Игроки «Бенфики» сигнализировали о нарушении со стороны Оздоева, но гол был засчитан.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Во второй половине тайма «Зенит» владел уже явным преимуществом, мог увеличивать счёт, но игроки не сумели воспользоваться своими шансами. Несколько опасных моментов петербуржцы создали и сразу после перерыва — Сердар Азмун, в частности, не реализовал ещё один выход один на один.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

К середине второго тайма «Зенит» стал чаще позволять сопернику владеть инициативой, игра выровнялась. Однако португальцы не смогли этим воспользоваться — российская же команда вновь заиграла активнее и за несколько минут довела счёт до крупного.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

На 70-й минуте вышедший на замену Вячеслав Караваев прошел по флангу, выполнил опасный прострел вдоль ворот, и защитник «Бенфики» срезал мяч в свои ворота. Ещё через восемь минут Азмун с третьей попытки все же реализовал выход один на один — 3:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги чемпионов УЕФА между ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и БЕНФИКА (Лиссабон, Португалия)

В концовке матча петербуржцы провели несколько опасных контратак, Азмун забил ещё один гол, но на этот раз — из офсайда. За шесть минут до конца основного времени матча «Бенфике» удалось отыграть один гол — отличился Рауль де Томас.

Победа в этой игре вывела «Зенит» в лидеры своей группы.