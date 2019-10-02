В Екатеринбурге встретились хоккейные клубы «Автомобилист» и «Локомотив» (Ярославль). В упорном матче уральцы одолели гостей и прервали серию из четырёх поражений своей команды.

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Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла 1 октября. Счёт открыл Иван Вишневский. Затем в ворота «Локомотива» шайбы отправили Дэн Секстон, Найджел Доус и Алексей Василевский.

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От «Лококомотива» шайбу «Автомобилисту» уверенно направил Николай Коваленко.