Как «Автомобилист» одолел «Локомотив»: фоторепортаж
2 октября 2019
В Екатеринбурге встретились хоккейные клубы «Автомобилист» и «Локомотив» (Ярославль). В упорном матче уральцы одолели гостей и прервали серию из четырёх поражений своей команды.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба в углу площадки
Алексей Колчин ИА REGNUM
В объятиях судьи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вячеслав Литовченко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов
Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла 1 октября. Счёт открыл Иван Вишневский. Затем в ворота «Локомотива» шайбы отправили Дэн Секстон, Найджел Доус и Алексей Василевский.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Голкипер ХК «Локомотив» Александр Лазушин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Джефф Плэтт
Алексей Колчин ИА REGNUM
Иван Вишневский открывает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Капитан, Найджел Доус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Найджел Доус мчится к чужим воротам
Алексей Колчин ИА REGNUM
Павел Дацюк
От «Лококомотива» шайбу «Автомобилисту» уверенно направил Николай Коваленко.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ярославцы сократили разницу в счёте