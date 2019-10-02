В подмосковном Реутове запустили движение по новому путепроводу, передаёт 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Путепровод

Дорогу начали строить два года назад, осенью 2017 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пешеходы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реутов. Путепровод
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реутов. Путепровод
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реутов. Путепровод
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ограждения на путепроводе остеклены
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Путепровод

В церемонии запуска принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу и досрочную сдачу объекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Жилой микрорайон рядом с путепроводом
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Путепровод в Реутове

Глава региона рассказал, что для местных жителей, которым раньше приходилось ждать открытия железнодорожного переезда, после открытия объекта значительно сократилось время в пути до метро.

Дорожные работы по укладки асфальта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автобусная остановка перед путепроводом в Реутове
Дорожные работы по укладки асфальта

Также Воробьёв напомнил, что в октябре будет открыт другой путепровод — в соседней Балашихе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Глава города Реутов Станислав Каторов на открытии путепровода
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автобусная остановка

По словам корреспондента ИА REGNUM, работы на путепроводе продолжаются даже после запуска движения. Ведётся благоустройство территории, устанавливаются защитные экраны, обустраиваются тротуары.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плитка на дорожках
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Осенний лист на песке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Путепровод в Реутово