В подмосковном Реутове запустили движение по новому путепроводу, передаёт 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Путепровод

Дорогу начали строить два года назад, осенью 2017 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реутов. Путепровод

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реутов. Путепровод

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реутов. Путепровод

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ограждения на путепроводе остеклены

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Путепровод

В церемонии запуска принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу и досрочную сдачу объекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилой микрорайон рядом с путепроводом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Путепровод в Реутове

Глава региона рассказал, что для местных жителей, которым раньше приходилось ждать открытия железнодорожного переезда, после открытия объекта значительно сократилось время в пути до метро.

Дорожные работы по укладки асфальта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка перед путепроводом в Реутове

Дорожные работы по укладки асфальта

Также Воробьёв напомнил, что в октябре будет открыт другой путепровод — в соседней Балашихе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Глава города Реутов Станислав Каторов на открытии путепровода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка

По словам корреспондента ИА REGNUM, работы на путепроводе продолжаются даже после запуска движения. Ведётся благоустройство территории, устанавливаются защитные экраны, обустраиваются тротуары.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плитка на дорожках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осенний лист на песке