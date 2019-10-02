Губернатор Подмосковья запустил движение по новому путепроводу в Реутове
В подмосковном Реутове запустили движение по новому путепроводу, передаёт 2 октября корреспондент ИА REGNUM.
Дорогу начали строить два года назад, осенью 2017 года.
В церемонии запуска принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу и досрочную сдачу объекта.
Глава региона рассказал, что для местных жителей, которым раньше приходилось ждать открытия железнодорожного переезда, после открытия объекта значительно сократилось время в пути до метро.
Также Воробьёв напомнил, что в октябре будет открыт другой путепровод — в соседней Балашихе.
По словам корреспондента ИА REGNUM, работы на путепроводе продолжаются даже после запуска движения. Ведётся благоустройство территории, устанавливаются защитные экраны, обустраиваются тротуары.