Подготовка к открытию первых двух направлений Московских центральных диаметров (МЦД) вступила в завершающую стадию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при открытии двух новых платформ на Белорусском вокзале столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые платформы на Белорусском вокзале

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые платформы на Белорусском вокзале

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые платформы на Белорусском вокзале

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые платформы на Белорусском вокзале

«Подготовка к открытию наземного метро — Московских центральных диаметров вступила в завершающую стадию. Утверждены тарифы на проезд, благодаря которым москвичи будут экономить до 50%, а жители Подмосковья — до 75% на поездках по МЦД с пересадками на метро», — отметил мэр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин и Олег Белозеров осматривают новые платформы

Дарья Антонова ИА REGNUM ADR0704

По словам Собянина, уже получены и обкатаны новые поезда «Иволга», которые будут использовать на МЦД. Первоочередные работы по ремонту станций и благоустройству прилегающих территорий находятся в завершающей стадии.