28 и 29 сентября в спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3) проходит Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе среди девушек до 18. Спортсменки соревнуются за призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсменки

В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменок из России, США, Норвегии, Эстонии, Финляндии и Казахстана.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсменки

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой

Андрей Пронин ИА REGNUM Победа в схватке

28 сентября закончилась матчевая встреча Петербург — США. Схватки проходили в 12 весовых категориях «стенка на стенку». Счёт по схваткам 6:6, по три туше у каждой команды. По очкам победу одержала команда США 28:26.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсменки

Андрей Пронин ИА REGNUM Судейский стол

Первый день турнира в фоторепортаже Андрей Пронина.

Андрей Пронин ИА REGNUM Борьба

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсменки

Андрей Пронин ИА REGNUM Тренерская поддержка

Андрей Пронин ИА REGNUM Вольная борьба может быть травмоопасной

Андрей Пронин ИА REGNUM Вольная борьба может быть травмоопасной

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе