Девушки начинают и выигрывают: женская вольная борьба — фоторепортаж
29 сентября 2019
/
Время чтения 1 мин
28 и 29 сентября в спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3) проходит Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе среди девушек до 18. Спортсменки соревнуются за призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Спортсменки
В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменок из России, США, Норвегии, Эстонии, Финляндии и Казахстана.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Спортсменки
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин ИА REGNUM
Победа в схватке
28 сентября закончилась матчевая встреча Петербург — США. Схватки проходили в 12 весовых категориях «стенка на стенку». Счёт по схваткам 6:6, по три туше у каждой команды. По очкам победу одержала команда США 28:26.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Спортсменки
Андрей Пронин ИА REGNUM
Судейский стол
Первый день турнира в фоторепортаже Андрей Пронина.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Борьба
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин ИА REGNUM
Спортсменки
Андрей Пронин ИА REGNUM
Тренерская поддержка
Андрей Пронин ИА REGNUM
Вольная борьба может быть травмоопасной
Андрей Пронин ИА REGNUM
Вольная борьба может быть травмоопасной
Андрей Пронин ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин ИА REGNUM
Схватка