Мэр Москвы Сергей Собянин 27 сентября осмотрел новый многофункциональный комплекс The Book с гостиницей Pentahotel и апартаментами, который разместился в «доме-книжке» на Новом Арбате, 15. Мероприятие было приурочено ко всемирному дню туризма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра нового многофункционального комплекса The Book

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многофункциональный комплекс The Book

Дом № 15 по Новому Арбату входит в комплекс из четырех 26-этажных административных зданий, известных как «дома-книжки». Они возводились во время застройки Калининского проспекта. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года власти столицы приняли решение о реконструкции «домов-книжек» на Новом Арбате с последующем размещением в них гостиниц. Финансирование проектов осуществляли частными инвесторами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многофункциональный комплекс The Book

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многофункциональный комплекс The Book

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многофункциональный комплекс The Book

На данный момент наполненность гостиницы, которую посетил мэр, составляет 95%, что по мнению градоначальника, говорит об успехе переформатирования здания в гостиничные комплексы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многофункциональный комплекс The Book

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многофункциональный комплекс The Book

«Заполняемость гостиниц — это главный индикатор того, как развивается туризм в городе. Никогда не было такой заполняемости», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Также мэр Москвы отметил, что туризм приносит городу многомиллиардные доходы. Объем поступающих из этого сегмента экономики средств сопоставим с тратами на крупнейшие проекты столицы.

«За последние годы доходы города от туризма превысили 120 млрд рублей, что сопоставимо с крупнейшими проектами, например, это намного больше чем мы тратим в год на реновацию пятиэтажек», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый многофункциональный комплекс The Book