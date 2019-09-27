В подмосковной Балашихе остаются последние месяцы до завершения строительства транспортной развязки. За ходом работ наблюдал корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожные знаки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реконструкция Горьковского шоссе
Строительство на 27 километре по Горьковскому шоссе в районе примыкания Восточного шоссе планируется завершить до конца 2019 года. В рамках реконструкции Горьковское шоссе увеличит количество полос движения до шести, а на участке с 26 по 30 км будет построено три разворотных петли и убраны светофоры. Одна петля позволит сделать разворот автотранспорта в сторону Москвы, вторая — в сторону Владимира, третья — проехать по Восточному шоссе.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство насыпи. Реконструкция Горьковского шоссе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пробки на Горьковском шоссе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Песок. Реконструкция Горьковского шоссе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рабочие. Реконструкция Горьковского шоссе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стротельство насыпи для вьезда на разворотную петлю Горьковского шоссе
Также появятся надземные пешеходные переходы, будут установлены шумозащитные экраны.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реконструкция Горьковского шоссе напротив микрорайона Южный
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реконструкция Горьковского шоссе, микрорайон Южный
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реконструкция Горьковского шоссе. Тропинка вместо тротуара
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Деревянный переход, соединяющий асфальтированную земляную насыпь с монолитной конструкцией
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительные материалы
Параллельно проходит капитальный ремонт Горьковского шоссе на участке с 23 по 26 км.