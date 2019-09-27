В подмосковной Балашихе остаются последние месяцы до завершения строительства транспортной развязки. За ходом работ наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция Горьковского шоссе

Строительство на 27 километре по Горьковскому шоссе в районе примыкания Восточного шоссе планируется завершить до конца 2019 года. В рамках реконструкции Горьковское шоссе увеличит количество полос движения до шести, а на участке с 26 по 30 км будет построено три разворотных петли и убраны светофоры. Одна петля позволит сделать разворот автотранспорта в сторону Москвы, вторая — в сторону Владимира, третья — проехать по Восточному шоссе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство насыпи. Реконструкция Горьковского шоссе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пробки на Горьковском шоссе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Песок. Реконструкция Горьковского шоссе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие. Реконструкция Горьковского шоссе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стротельство насыпи для вьезда на разворотную петлю Горьковского шоссе

Также появятся надземные пешеходные переходы, будут установлены шумозащитные экраны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция Горьковского шоссе напротив микрорайона Южный

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция Горьковского шоссе, микрорайон Южный

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция Горьковского шоссе. Тропинка вместо тротуара

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревянный переход, соединяющий асфальтированную земляную насыпь с монолитной конструкцией

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

Параллельно проходит капитальный ремонт Горьковского шоссе на участке с 23 по 26 км.