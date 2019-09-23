Финал теннисного турнира St. Petersburg Open 2019: фоторепортаж
22 сентября международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2019 завершился победой Даниила Медведева.
В финале спортсмен обыграл хорвата Борне Чоричу со счетом 6:3, 6:1. Это третий трофей 23-летнего теннисиста в этом сезоне. Как сообщает пресс-центр турнира, Медведев подал восемь эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, на счету хорвата Чоричу две подачи навылет и две двойные. По общему количеству выигранных очков за матч также солидное преимущество на стороне Медведева 61 против 39 у соперника:
«Я очень счастлив. Это, может быть, было не заметно сразу после последнего очка. После победы в Цинциннати я решил, что это будет мой стиль. Но скрывать эмоции, на самом деле, было очень тяжело. Хотелось начать кричать и радоваться. Я действительно очень счастлив, и спасибо большое за поддержку, сегодня был полный зал. Всех людей и не перечислишь, кому бы я хотел посвятить эту победу, потому что мой теннисный пусть и то, где я сейчас нахожусь (на четвертом месте мира) — все это было бы невозможно без многих людей. Естественно, это моя жена. После того, как я сделал ей предложение, я начал играть все лучше и лучше. Конечно же, мои родители. Мама отвела меня в теннис. Я бы просто не играл в теннис, если бы не она. Папа всегда поддерживал материально и морально. Всех людей и не перечислишь, всех тренеров, с которыми я работал. И часу не хватит, чтобы всех перечислить. Они все знают, что они мне очень дороги, и что я им очень благодарен за все, что они сделали» — поделился после матча победитель.
Хорват Борне Чоричу также прокомментировал игру Даниила Медведева:
«Могу сказать, что, конечно, ему удалось подобрать ключи, приспособиться к моей игре. Он играл в потрясающий теннис, какие бы вещи я ни предпринимал, чтобы я ни делал на корте — а я все перепробовал, все, что приходило мне в голову — у него каждый раз находился ответ на мои вопросы. Больше особо добавить к этому нечего. Он играл в потрясающий теннис».
Напомним, что международный теннисный турнир St. Petersburg Open проходит с 1995 года.