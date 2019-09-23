22 сентября международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2019 завершился победой Даниила Медведева.

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

В финале спортсмен обыграл хорвата Борне Чоричу со счетом 6:3, 6:1. Это третий трофей 23-летнего теннисиста в этом сезоне. Как сообщает пресс-центр турнира, Медведев подал восемь эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, на счету хорвата Чоричу две подачи навылет и две двойные. По общему количеству выигранных очков за матч также солидное преимущество на стороне Медведева 61 против 39 у соперника:

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

«Я очень счастлив. Это, может быть, было не заметно сразу после последнего очка. После победы в Цинциннати я решил, что это будет мой стиль. Но скрывать эмоции, на самом деле, было очень тяжело. Хотелось начать кричать и радоваться. Я действительно очень счастлив, и спасибо большое за поддержку, сегодня был полный зал. Всех людей и не перечислишь, кому бы я хотел посвятить эту победу, потому что мой теннисный пусть и то, где я сейчас нахожусь (на четвертом месте мира) — все это было бы невозможно без многих людей. Естественно, это моя жена. После того, как я сделал ей предложение, я начал играть все лучше и лучше. Конечно же, мои родители. Мама отвела меня в теннис. Я бы просто не играл в теннис, если бы не она. Папа всегда поддерживал материально и морально. Всех людей и не перечислишь, всех тренеров, с которыми я работал. И часу не хватит, чтобы всех перечислить. Они все знают, что они мне очень дороги, и что я им очень благодарен за все, что они сделали» — поделился после матча победитель.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Хорват Борне Чоричу также прокомментировал игру Даниила Медведева:

«Могу сказать, что, конечно, ему удалось подобрать ключи, приспособиться к моей игре. Он играл в потрясающий теннис, какие бы вещи я ни предпринимал, чтобы я ни делал на корте — а я все перепробовал, все, что приходило мне в голову — у него каждый раз находился ответ на мои вопросы. Больше особо добавить к этому нечего. Он играл в потрясающий теннис».

Андрей Пронин ИА REGNUM Чорич Борна (Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чорич Борна (Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чорич Борна (Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чорич Борна (Хорватия)

Напомним, что международный теннисный турнир St. Petersburg Open проходит с 1995 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Кукушкин (Казахстан)

Андрей Пронин ИА REGNUM Жоао Соуза (Португалия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Кукушкин (Казахстан)

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисный турнир St. Petersburg Open 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Рууд Каспер (Норвегия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Рууд Каспер (Норвегия)