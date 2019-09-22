Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходят финальные этапы ежегодного чемпионата и первенства по суперкроссу. 5-й этап соревнований завершается сегодня, 22 сентября, на стадионе технических видов спорта «Мототрек» на пр. Тореза.

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Гонщики примут участие в различных классах, в зависимости от объема двигателя мотоцикла, а также в разных возрастных категориях. Участники будут состязаться за приз Федерации Мотоциклетного Спорта Санкт-Петербурга.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин показывает самые яркие моменты соревнований.

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Андрей Пронин ИА REGNUM Юные гонщики готовы к старту

Андрей Пронин ИА REGNUM На старте

Андрей Пронин ИА REGNUM На старте

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Андрей Пронин ИА REGNUM Парк гонщиков

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Андрей Пронин ИА REGNUM Падение

Андрей Пронин ИА REGNUM Падение

Андрей Пронин ИА REGNUM Опасности мотоциклетного спорта

Андрей Пронин ИА REGNUM Опасности мотоциклетного спорта

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по суперкроссу — 5 этап

Андрей Пронин ИА REGNUM 5 этап Чемпионата России по суперкроссу