Моторы Супермотокросса взревели в Петербурге: фоторепортаж
22 сентября 2019
Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходят финальные этапы ежегодного чемпионата и первенства по суперкроссу. 5-й этап соревнований завершается сегодня, 22 сентября, на стадионе технических видов спорта «Мототрек» на пр. Тореза.
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Гонщики примут участие в различных классах, в зависимости от объема двигателя мотоцикла, а также в разных возрастных категориях. Участники будут состязаться за приз Федерации Мотоциклетного Спорта Санкт-Петербурга.
Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин показывает самые яркие моменты соревнований.
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Юные гонщики готовы к старту
Андрей Пронин ИА REGNUM
На старте
Андрей Пронин ИА REGNUM
На старте
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Парк гонщиков
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Падение
Андрей Пронин ИА REGNUM
Падение
Андрей Пронин ИА REGNUM
Опасности мотоциклетного спорта
Андрей Пронин ИА REGNUM
Опасности мотоциклетного спорта
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат России по суперкроссу — 5 этап
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу