Для промышленной зоны «ЗИЛ» в Москве 2020 год станет «революционным». Об этом 20 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нагатинской затон

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает новый мост

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Мэр отметил, что в районе завершается создание зон отдыха и уже начато строительство жилых районов и социальной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

«Планы по реорганизации промзоны «ЗИЛ» начинают приобретать реальные контуры. На южной части «ЗИЛа» построен спортивный комплекс «Парк легенд», парк «Тюфелева роща», в этом году будет построена набережная, одна из лучших в городе, построена школа. Возводятся первые жилые районы. В этой части формируется улично-дорожная сеть, которая улучшит транспортно-логистическую сеть всего района. Надеюсь, что ближайший год для этого района будет революционным», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона