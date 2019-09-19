В Санкт-Петербурге завершается работа над новой трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну». Как ожидается, интерактивная панорама, посвященная событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа, победившего нацизм, откроется в конце сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

В преддверии открытия панорамы, созданной группой «Невский баталист», в культурном пространстве «Севкабель Порт» побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Фотограф Евгений Халдей
Дарья Драй ИА REGNUM
Школа
Дарья Драй ИА REGNUM
Школа
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Кадры войны военных фотокорреспондентов
Дарья Драй ИА REGNUM
Кадры войны военных фотокорреспондентов

Напомним, что этот общественно значимый проект реализуется с помощью гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Концлагерь
Дарья Драй ИА REGNUM
История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом»
Дарья Драй ИА REGNUM
История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом»

Панорама разместится в восьми залах на площади 2000 кв. метров. Она проведет зрителя по дорогам войны — от страшного 1941-го до победного 1945 года, погрузив его в несколько детально проработанных сюжетов, с героями и врагами, реальными и воссозданными предметами военной поры.

Причем в рамках панорамы будет увековечен подвиг не только фронтовиков, но и тружеников тыла. Все истории, о которых рассказывается художественными средствами, не вымышленные, а реальные — они собирались в архивах и из рассказов участников войны.

Дарья Драй ИА REGNUM
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй ИА REGNUM
Война
Дарья Драй ИА REGNUM
Заснеженные перевалы Кавказа
Дарья Драй ИА REGNUM
Заснеженные перевалы Кавказа
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Для панорамы были созданы десятки скульптур, в том числе — реально живших людей, а также макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

Команда «Невский баталист» под руководством Дмитрия Поштаренко за последние шесть лет создала 14 трехмерных экспозиций в России и Белоруссии: «Прорыв» (Ленинградская область), «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (г. Санкт-Петербург, г. Москва), «Бородино, 1941» (г. Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (г. Владивосток), «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина» (г. Южно-Сахалинск), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (г. Москва, ВДНХ), «Кёнигсберг-45. Последний штурм» (г. Калининград), «Герои Брестской крепости» (г. Рязань), «Летопись Брестской крепости» (г. Брест).

Панорама «Дорога через войну» в пять раз крупнее первой и наиболее известной работы команды — трехмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области, которую высоко оценил президент Владимир Путин, сын фронтовика, сражавшегося и получившего тяжелое ранение на Невском пятачке.

Дарья Драй ИА REGNUM
22 июня
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Карта
Дарья Драй ИА REGNUM
Довоенное время
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Мастерская Тульского завода

«Хотелось рассказать о многом. У нас 2000 метров, казалось, это много, но когда ты устраиваешь большие сражения, приходится думать над каждым метром экспозиции», — говорил ранее журналистам Дмитрий Поштаренко.

По его словам, увидев панораму, человек «должен задуматься, где-то вдохновиться, где-то ему должно быть страшно, где-то он должен испытывать гордость».

Дарья Драй ИА REGNUM
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй ИА REGNUM
Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»
Дарья Драй ИА REGNUM
Концлагерь
Дарья Драй ИА REGNUM
Концлагерь
Дарья Драй ИА REGNUM
Война
Дарья Драй ИА REGNUM
Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт». О дате открытия для посетителей ИА REGNUM обязательно сообщит.