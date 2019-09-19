В Санкт-Петербурге завершается работа над новой трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну». Как ожидается, интерактивная панорама, посвященная событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа, победившего нацизм, откроется в конце сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

В преддверии открытия панорамы, созданной группой «Невский баталист», в культурном пространстве «Севкабель Порт» побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотограф Евгений Халдей

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Кадры войны военных фотокорреспондентов

Дарья Драй ИА REGNUM Кадры войны военных фотокорреспондентов

Напомним, что этот общественно значимый проект реализуется с помощью гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Дарья Драй ИА REGNUM Концлагерь

Дарья Драй ИА REGNUM История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом»

Дарья Драй ИА REGNUM История создания фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом»

Панорама разместится в восьми залах на площади 2000 кв. метров. Она проведет зрителя по дорогам войны — от страшного 1941-го до победного 1945 года, погрузив его в несколько детально проработанных сюжетов, с героями и врагами, реальными и воссозданными предметами военной поры.

Причем в рамках панорамы будет увековечен подвиг не только фронтовиков, но и тружеников тыла. Все истории, о которых рассказывается художественными средствами, не вымышленные, а реальные — они собирались в архивах и из рассказов участников войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»

Дарья Драй ИА REGNUM Война

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженные перевалы Кавказа

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженные перевалы Кавказа

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Для панорамы были созданы десятки скульптур, в том числе — реально живших людей, а также макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

Панорама «Дорога через войну» в пять раз крупнее первой и наиболее известной работы команды — трехмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области, которую высоко оценил президент Владимир Путин, сын фронтовика, сражавшегося и получившего тяжелое ранение на Невском пятачке.

Дарья Драй ИА REGNUM 22 июня

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Карта

Дарья Драй ИА REGNUM Довоенное время

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Мастерская Тульского завода

«Хотелось рассказать о многом. У нас 2000 метров, казалось, это много, но когда ты устраиваешь большие сражения, приходится думать над каждым метром экспозиции», — говорил ранее журналистам Дмитрий Поштаренко.

По его словам, увидев панораму, человек «должен задуматься, где-то вдохновиться, где-то ему должно быть страшно, где-то он должен испытывать гордость».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»

Дарья Драй ИА REGNUM Работа по созданию трехмерной панорама команды «Невский баталист»

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Дарья Драй ИА REGNUM Концлагерь

Дарья Драй ИА REGNUM Концлагерь

Дарья Драй ИА REGNUM Война

Дарья Драй ИА REGNUM Трехмерная панорама команды «Невский баталист» — «Память говорит. Дорога через войну»

Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт». О дате открытия для посетителей ИА REGNUM обязательно сообщит.