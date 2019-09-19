«Дорога через войну»: в Петербурге готовят к открытию 3D-панораму о подвиге
В Санкт-Петербурге завершается работа над новой трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну». Как ожидается, интерактивная панорама, посвященная событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа, победившего нацизм, откроется в конце сентября.
В преддверии открытия панорамы, созданной группой «Невский баталист», в культурном пространстве «Севкабель Порт» побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что этот общественно значимый проект реализуется с помощью гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Панорама разместится в восьми залах на площади 2000 кв. метров. Она проведет зрителя по дорогам войны — от страшного 1941-го до победного 1945 года, погрузив его в несколько детально проработанных сюжетов, с героями и врагами, реальными и воссозданными предметами военной поры.
Причем в рамках панорамы будет увековечен подвиг не только фронтовиков, но и тружеников тыла. Все истории, о которых рассказывается художественными средствами, не вымышленные, а реальные — они собирались в архивах и из рассказов участников войны.
Для панорамы были созданы десятки скульптур, в том числе — реально живших людей, а также макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.
Команда «Невский баталист» под руководством Дмитрия Поштаренко за последние шесть лет создала 14 трехмерных экспозиций в России и Белоруссии: «Прорыв» (Ленинградская область), «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (г. Санкт-Петербург, г. Москва), «Бородино, 1941» (г. Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (г. Владивосток), «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина» (г. Южно-Сахалинск), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (г. Москва, ВДНХ), «Кёнигсберг-45. Последний штурм» (г. Калининград), «Герои Брестской крепости» (г. Рязань), «Летопись Брестской крепости» (г. Брест).
Панорама «Дорога через войну» в пять раз крупнее первой и наиболее известной работы команды — трехмерной панорамы «Прорыв» в Ленинградской области, которую высоко оценил президент Владимир Путин, сын фронтовика, сражавшегося и получившего тяжелое ранение на Невском пятачке.
«Хотелось рассказать о многом. У нас 2000 метров, казалось, это много, но когда ты устраиваешь большие сражения, приходится думать над каждым метром экспозиции», — говорил ранее журналистам Дмитрий Поштаренко.
По его словам, увидев панораму, человек «должен задуматься, где-то вдохновиться, где-то ему должно быть страшно, где-то он должен испытывать гордость».
Панорама «Память говорит. Дорога через войну» находится по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 лит. Б, второй этаж, «Севкабель Порт». О дате открытия для посетителей ИА REGNUM обязательно сообщит.