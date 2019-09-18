В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Игра прошла со счётом 3:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Якуб Коварж в туннеле перед выходом на матч

Матч проходил в комплексе «Уралец» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За «Автомобилист» голы забили Брукс Мэйсек, Дэн Секстон, а также Питер Холланд. А в «Авангарде» голами отметились Семён Кошелев и Вячеслав Войнов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время исполнения гимна

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Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики благодарят Якуба Коваржа за отличную игру

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Мартемьянов

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка ХК «Авангард»

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральские болельщики

По итогам семи игр «Автомобилист» удерживает первое место в турнирной таблице КХЛ. У команды 14 очков. «Авангард» расположен на четвёртой позиции с девятью очками.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Голкипер ХК Авангард Александр Судницин

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Алексей Колчин ИА REGNUM Дэн Секстон забивает после сольного прохода

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Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ХК Автомобилист Андрей Мартемьянов

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Мартемьянов

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Алексей Колчин ИА REGNUM Якуб Коварж на последнем рубеже