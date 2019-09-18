Как «Автомобилист» вырвал победу у «Авангарда»: фоторепортаж
18 сентября 2019
В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Игра прошла со счётом 3:2.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Якуб Коварж в туннеле перед выходом на матч
Матч проходил в комплексе «Уралец» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За «Автомобилист» голы забили Брукс Мэйсек, Дэн Секстон, а также Питер Холланд. А в «Авангарде» голами отметились Семён Кошелев и Вячеслав Войнов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время исполнения гимна
Алексей Колчин ИА REGNUM
Звучит гимн России
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики благодарят Якуба Коваржа за отличную игру
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Мартемьянов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скамейка ХК «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уральские болельщики
По итогам семи игр «Автомобилист» удерживает первое место в турнирной таблице КХЛ. У команды 14 очков. «Авангард» расположен на четвёртой позиции с девятью очками.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Василевский
Алексей Колчин ИА REGNUM
Артем Гареев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Голкипер ХК Авангард Александр Судницин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вилле Покка и Найджел Доус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дэн Секстон
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дэн Секстон забивает после сольного прохода
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник ХК «Авангард» Вячеслав Войнов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скамейка ХК «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК Автомобилист Андрей Мартемьянов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Мартемьянов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боксер Александр Лебзяк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Якуб Коварж на последнем рубеже
Алексей Колчин ИА REGNUM
Талисман ХК «Автомобилист» — Автик