Александр Беглов 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга в присутствии двух предшественников, о которых вспоминали добрым словом, и других почетных гостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Торжественная церемония инаугурации началась в Мариинском дворце в 11:00. Сначала в зал заседаний городского парламента внесли флаги России и Петербурга. Клясться в верности горожанам Беглову предстояло в присутствии депутатов ЗакСа, правда, двое из них, оппозиционеры Резник и Вишневский, решили проигнорировать это мероприятие.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой зал Мариинского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца

В зал прошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, после чего объявили о появлении самого избранного губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Гуцан

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов

Прозвучал гимн России, слово передали председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко, который начал выступление с цитаты Владимира Путина и передал Беглову копию решения Горизбиркома о результатах выборов. Беглов при явке избирателей в 30% получил чуть более 64% голосов.

«Клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга. Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — зачитал Беглов краткую присягу.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Миненко

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов, Виктор Миненко

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вручил ему должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга. Как заметила экс-глава города Валентина Матвиенко, его еще называют «цепью губернатора», так что теперь Беглов совсем по-новому и абсолютно прикован к Северной столице.

«Александр Дмитриевич Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга», — объявил Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров

Беглов поблагодарил всех горожан, кто пришел на участки и отдал голос за него, а также президента Владимира Путина. «В самые трудные минуты ваша поддержка придавала мне силы», — сказал Беглов. Признателен он ветеранам, блокадникам, выдвинувшим его в губернаторы, а еще тем, кто проголосовал за его соперников — сидевших в зале депутатов Заксобрания Надежду Тихонову и Михаила Амосова. Потому что, объяснил Беглов, все избиратели «проявили гражданскую ответственность».

«Показали, что Петербургу необходимо развитие, что в нашем городе есть большой запрос на позитивные перемены. Отдельные слова благодарности — моему предшественнику Георгию Сергеевичу Полтавченко», — сказал Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Амосов

По его выступлению выходило, что хоть ГеоргийПолтавченко и «сумел сохранить узнаваемый образ Петербурга», «приумножить потенциал» и «решить задачи», но «в Петербурге немало проблем, а некоторые копились годами».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Бастрыкин, Александр Беглов, Георгий Полтавченко

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов, Георгий Полтавченко

Теперь Беглов собирается решать эти проблемы: в области благоустройства, транспорта, образования, здравоохранения. Петербургу пора сделать решительный шаг вперед, стать, наконец, динамичным и передовым мегаполисом, полагает он. Для этого всё есть: например, «безграничная вера в его силы и возможности». К сотрудничеству Александр Беглов пригласил «все конструктивные силы».

«Санкт-Петербург для меня — не просто самый красивый и лучший город. Здесь мой дом, здесь живут близкие мне люди, здесь могилы моих родных, здесь всё, что мне дорого. Я обязан Петербургу многим, если не всем», — заключил новый градоначальник.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Кехман

Дарья Драй ИА REGNUM Бадмаев Буда

С трибуны его решил поздравить полпред Александр Гуцан, почетных граждан представлял летчик-космонавт, герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, общественность — председатель Совета ветеранов Василий Волобуев, который напомнил собравшимся, что именно его организация и попросила Александра Беглова баллотироваться в губернаторы.

«Александр Дмитриевич прошел славный путь, и этот путь знают и помнят ветераны и пенсионеры», — сказал Волобуев.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Медведева

В зале собралось множество почетных гостей, не только чиновники Смольного и парламентарии, священнослужители разных конфессий, но и, например, председатель СКР Александр Бастрыкин и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Вячеслав Макаров в свою очередь объявил, что сегодня в зале собралась «мощная концентрация ума, власти и профессиональных достижений». Он поздравил Беглова и пожелал удачи на губернаторском посту.

«Там, где есть стратегия, есть ее внятное и волевое предъявление обществу и людям, там всегда будет результат, там всегда будут победы», — повторил Макаров слова, которые наверняка узнал сидящий в зале экс-губернатор Георгий Полтавченко — они раньше нередко звучали и в его сторону.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга

Но наиболее страстную часть своей речи Вячеслав Макаров заготовил для другого бывшего главы города.

«В эти наполненные особым смыслом минуты я не могу не обратиться к вам, персонально к вам, глубокоуважаемая Валентина Ивановна, почетному гражданину Санкт-Петербурга. Народ окрестил вашу губернаторскую эпоху золотым веком в истории Санкт-Петербурга. И сегодня вы в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева много и активно помогаете городу», — заявил Макаров, после чего отметил, что имя Матвиенко связано с самыми крупномасштабными проектами, объединяющими всю страну, а как известно, именно в такие минуты общество достигает наивысшего духовного и экономического подъема.

«Освоение космоса, покорение целины, строительство БАМа, Крымского моста… И нам крайне необходимо такие крупные проекты проводить», — сказал Макаров, не уточнив, какие петербургские проекты эпохи Матвиенко могут сравниться с освоением космоса.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Медведева

Выступавший ближе к финалу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил надежду, что коллега Беглов продолжит работу над развитием агломерации двух регионов, и предупредил, что если спринт-дистанция выборов завершена, то марафон — только начинается.

«Дорогой сосед, уважаемый Александр Дмитриевич! Есть одна фраза, я всегда ее вспоминаю, когда общаюсь с коллегами: нет положения хуже губернаторского. Это старая фраза, которая переходит еще с времен имперской России. Губернатор действительно отвечает за всё, начиная с негорящей лампочки в подъезде и заканчивая стратегией развития своего региона. Но я уверен, что все вопросы вы решите», — сказал Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

…К сожалению, именно в этот день Александр Беглов не стал отвечать ни на какие вопросы — журналисты прождали его более двух часов на главном входе Мариинского дворца в окружении сотрудников ФСО, мимо прошествовали и Матвиенко, и Гуцан, и тот же Дрозденко. Но Александр Беглов предпочел удалиться через другой, менее заметный выход, не привлекая больше внимания к своей персоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов