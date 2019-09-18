Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил победителей пятого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд».

В этом году темой конкурса стали проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем.

Целью фотоконкурса является содействие развитию и популяризации независимой журналистики, поддержка авторов, исследующих проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также поддержка проектов, созданных с позиции уважения и защиты человеческого достоинства и принципов, заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.

В конкурсе принимались только серии фотографий, представляющие репортаж, историю или длительный фотопроект.

В жюри конкурса вошли ведущие фоторедакторы и кураторы из разных стран:

Светлана Бахчеванова, основатель «FotoEvidence», фотограф-документалист;

Андрей Поликанов, фоторедактор, визуальный директор портала «Такие дела»;

Магдалена Эррера, фоторедактор GEO France;

Мартина Бачигалупо, фоторедактор французского журнала «6 Mois».

Победители конкурса «Прямой взгляд»:

Номинация «Проблема» — проблемы и противоречия, возникающие в обществе между человеком и социумом, общественными институтами и государством.

I место Матьяж Кривиц (Словения) — Литий

Матьяж Кривиц Распространение автомобилей, телефонов и роботов на аккумуляторах приводит к росту рынка их основного компонента — лития, создавая современную «золотую лихорадку». Проект рассказывает о производственной цепочке, начиная с инвестиционного планирования в США до добычи лития в Боливии, производстве аккумуляторов и электромобилей в Китае и Норвегии. Этот проект о литии и его влиянии на общество. Литий может спасти нашу планету, но цена, возможно, окажется слишком высокой.

Матьяж Кривиц Для добычи лития требуется огромное количество воды, и жители Салар де Уюни, выживание которых практически полностью зависит от соледобычи, напуганы последствиями производства, поскольку воды с каждым годом становится все меньше. Солончак Салар де Уюни, Боливия, 2016

II место Игорь Терешков (Россия) — Мох и нефть

Недалеко от Сургута в с. Русскинская я встретил Антонину Тэвлину, ее родители до сих пор живут так же, как жили их предки — кочуя и выпасая оленей на своей родовой территории площадью 600 га. Несколько лет назад они столкнулись с проблемой, на их земли пришли нефтедобывающие компании.

Игорь Терешков Серия снята на 35мм ч/б пленку, перед проявкой вымоченную в нефтесодержащей жидкости, взятой с мест съемки. При всей своей «органичности» и природности нефть разъедает желатиновую плоть пленки, вторгаясь в изображаемый мир, выжигая и фрагментируя его так же, как нефтеразлив искажает природный ландшафт.

Игорь Терешков Елки в грунте с нефтью. ХМАО, 2018

III место Натела Григалашвили (Грузия) — Последние дни грузинских кочевников

Натела Григалашвили Горная Аджария — один из самых обособленных регионов Грузии, где до сих пор сохраняются традиции и старый уклад жизни. Изоляция жителей этого горного района долгое время была проблемой, а последние несколько десятилетий стали особенно сложными: из-за отсутствия нормальных условий большое количество аджарских сел заброшено, а многие семьи стали эко-мигрантами, переехав в другие регионы Грузии или за границу, в основном в Турцию. Жители сел, расположенных в ущельях, часто держат скот, но из-за отсутствия пастбищ владельцы крупного рогатого скота летом забирают стада в горы и остаются там до поздней осени. Аджарцы-кочевники вынуждены переселяться несколько раз в год, а большинству мужчин приходится уезжать на сезонные работы в Турцию за дополнительным заработком, вследствие чего горный регион постепенно пустеет, а традиции забываются.

Натела Григалашвили Одна из аджарских деревень на летних пастбищах

Номинация «Конфликт» — наиболее острый способ разрешения противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия. Проявляется как противодействие участников и обычно сопровождается негативными эмоциями, выходящими за рамки правил и норм.

I место Энаят Асади (Иран) — Восставшие из пепла войны

Энаят Асади Афганистан занимает второе место после Сирии по количеству беженцев. К 2015 году более 1,3 миллиона человек обратились в бегство из Сирии, Ирака и Афганистана. Примерно 90 000 из них — дети, половина которых иммигрировала без родителей. В течение двух лет Энаят Асади документировал жизнь беженцев в Иране. Люди пытаются попасть в Грецию или Турцию, но высока вероятность быть арестованным пограничным контролем, а в случае поимки беглец может быть отправлен обратно. Беженцы пытаются выжить и обрести надежду на новую мирную жизнь.

Энаят Асади Нелегальные мигранты в ожидании транспорта на восточной границе Ирана. Июль 2018

II место Валерий Мельников (Россия) — Серая зона

Валерий Мельников Впервые я приехал на Донбасс в начале лета 2014 года. Жители Донбасса были полны надежд на скорое окончание войны и возвращение мира. Но прошло пять лет. Вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон образовалась так называемая Gray Zone. Это условное название территорий без определенного статуса, без официальных органов власти. И жизнь людей находится в постоянной опасности из-за боевых действий. Затянувшийся конфликт и туманное будущее превратили весь Донбасс в территорию Серой зоны. Зоны без четких границ в пространстве и времени. Серая Зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны.

Валерий Мельников Александр Землянко, 63 года. Живет один. Дом был сильно поврежден во время обстрела. Село Коминтерново, Донецкая область, Украина

III место Мохаммед Ракибул Хасан (Бангладеш) — Я рохинджа

Мохаммед Ракибул Хасан Рохинджа — это небольшая мусульманская этническая группа, веками жившая в Мьянме. В Мьянме проживало более миллиона рохинджа, которые были лишены своей земли, прав и гражданства. Они — одно из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. После волны насилия в 2017 году почти миллион рохинджа пересекли границу Мьянмы и Бангладеш в поисках безопасного убежища. Многие семьи потеряли своих близких, сотни были убиты, изнасилованы, подвергнуты пыткам из-за агрессии армии Мьянмы.

Мохаммед Ракибул Хасан Беженцы рохинджа на пути в Бангладеш, во время того, как армия поджигает пустые деревенские дома в Мьянме

Номинация «Компромисс» — разрешение конфликтной ситуации путём диалога, социальных изменений или реформ.

I место Оксана Юшко (Россия) — В поисках островов

Переезд на постоянное место жительства из города в деревню для многих уже стал реальностью. Одна из причин этого явления — переоценка ценностей.

Выбирая между городом и деревней, многие начинают новую жизнь с нуля вдали от больших городов, открывая для себя фермерство, создавая что-то новое, сохраняя культурное наследие, занимаясь творчеством и ремеслами. Кто-то выбирает дом в деревне, другие создают эко-поселения, живут в добрососедских коммунах, родовых поместьях. У каждого есть собственный рецепт изменения мира внутри и вокруг себя, шаг за шагом они движутся навстречу своим мечтам.

Люди в больших городах стремятся к гармонии, но очень часто будущее скрывается за небоскребами, путь стирается колесами проезжающих мимо автомобилей. «Здесь виден горизонт, а значит и цель яснее», — говорит одна из моих героинь.

Оксана Юшко Общие причины и тенденции контрурбанизации характерны и приблизительно одинаковы во всех постиндустриальных странах. Многие в поисках себя и новых смыслов сознательно выбирают жизнь среди природы, в кругу семьи и друзей, в новых реалиях и с новыми горизонтами. На берегах реки Волга они строят свой новый мир и ищут свой собственный «остров».

Оксана Юшко Герои проекта «В поисках островов» селятся на берегах Волги, часто в литературе называемой Волгой-матушкой и имеющей символическое значение в русской культуре. Самая длинная река в Европе стала одним из моих героев, обозначая символический путь к свободе

II место Мария Плотникова (Россия) — Тоборочи

Фотоистория о повседневной жизни русских староверов, живущих в боливийской провинции Санта-Крус уже более 40 лет. Старообрядцы, или староверы — общее название для религиозных течений в России, возникших в результате неприятия церковных реформ XVII века.

Мария Плотникова Из-за гонений старообрядцы были вынуждены в первой половине XX века покинуть Россию и со временем перебраться в Южную Америку. В Боливии, в трех часах езды от города Санта-Крус, в деревне Тоборочи первые старообрядцы поселились 40 лет назад. Даже сейчас это поселение невозможно найти на картах, а в 1970-е годы здесь были совершенно необитаемые земли, окруженные густыми джунглями. Провинция Санта-Крус, Боливия, 2014−2016 гг.

Мария Плотникова Пинарита Ревтова гуляет по кокосовым плантациям в окрестностях Тоборочи

III место Женя Жуланова (Россия) — Вятский модник

Виктору Казаковцеву из Кирова 72 года, его называют «вятским модником». Виктор играл на баяне в доме культуры, любил сцену и яркие наряды. И когда его отправили на пенсию по инвалидности, он сделал своей сценой целый город. Каждое утро Виктор надевает один из своих кричащих нарядов (шьет и перешивает все сам) и дефилирует по центральным улицам Кирова.

Виктор рассказывает, что за культпросветработниками в советское время следили партийные организации. Поэтому вне работы он позволял себе только шляпу и белые рубашки. Однажды, когда ехал на велосипеде мимо лесобазы, на него из кустов выпрыгнули несколько человек и избили практически до смерти. Били по почкам, по всему телу, но больше всего ногами по лицу. Почему он тогда не умер, Казаковцев до сих пор не понимает. Но понимает, за что били — за шляпу.

Женя Жуланова «Я вспомнил, как нам запрещали яркие одежды, и сказал себе: Ну все, теперь я так буду одеваться, что лошади будут оглядываться».

Женя Жуланова Виктор позирует у своего дома. «Прохожие дают названия моим костюмам. Этот они назвали “Юдашкин отдыхает”. В одном магазине купил пиджак, в другом — шляпу, в третьем — ткань и сшил брюки»

Серии победителей будут представлены на выставке в Сахаровском центре в Москве в октябре 2019 года.