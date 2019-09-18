Крупное граффити-пространство в подмосковном Одинцово — фоторепортаж
18 сентября 2019
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Микрорайон Новая Трёхгорка подмосковного Одинцово привыкает к роли музея под открытым небом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
В последний день лета, 31 августа, здесь завершился масштабный творческий эксперимент, когда художники граффити из разных стран мира во время фестиваля Urban Morphogenesis изменили облик более полусотни многоэтажек.
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Несколько десятков известных граффити-мастеров в течение месяца трудились, создавая из обычного жилого комплекса музей стрит-арта под открытым небом. Сегодня это открытая территория и любой желающий может посетить официально самое крупное граффити-пространство в России.
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis
Василий Иванов ИА REGNUM
Район Новая Трехгорка принял свой новый облик после окончания граффити фестиваля Urban Morphogenesis