Примерно 41,62% петербуржцев проголосовали на выборах губернатора. Об этом заявил председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко, по итогам обработки 1,8% протоколов участковых избирательных комиссий, передает корреспондент ИА REGNUM. Окончательные цифры явки избирателей появятся позже.

«Сейчас идет подсчет голосов избирателей, и уже через несколько часов мы узнаем результат главного политического события этого города», — сказал Миненко.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы губернатора Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

На данный момент, после обработки 1,8% протоколов, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Беглов набирает 73,47% голосов от числа участников голосования.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на избирательном уччастке

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на избирательном уччастке

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Валентины Матвиенко

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на избирательном уччастке

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на избирательном уччастке

Депутат Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова на данный момент находится на втором месте с 12,83% голосов. Депутат Заксобрания, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 11,27%.

«Это были по-настоящему петербургские, демократические выборы», — сказал Виктор Миненко.

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Санкт-Петербурга на выборах губернатора города

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Санкт-Петербурга на выборах губернатора города

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Санкт-Петербурга на выборах губернатора города