В Москве в Единый день голосования 8 сентября прошли выборы депутатов Московской городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской Думы

Дарья Антонова ИА REGNUM Комплекс обработки избирательных бюллетеней

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской Думы

Голосование проходило по мажоритарной системе. За 45 мандатов вели борьбу 225 кандидатов. Наблюдатели отмечали по ходу голосования спокойствие, отсутствие серьёзных нарушений и относительно невысокую явку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской Думы

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской Думы

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской Думы

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской Думы

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок №9

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на избирательных участках, в Московской городской избирательной комиссии, а также в общественном штабе, который наблюдал за ходом выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наблюдение за избирательными участками