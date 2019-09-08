Выборы депутатов Мосгордумы 8 сентября — фоторепортаж
8 сентября 2019
В Москве в Единый день голосования 8 сентября прошли выборы депутатов Московской городской думы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Голосование проходило по мажоритарной системе. За 45 мандатов вели борьбу 225 кандидатов. Наблюдатели отмечали по ходу голосования спокойствие, отсутствие серьёзных нарушений и относительно невысокую явку.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы депутатов Московской городской Думы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Избирательный участок №9
Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на избирательных участках, в Московской городской избирательной комиссии, а также в общественном штабе, который наблюдал за ходом выборов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Наблюдение за избирательными участками
Дарья Антонова ИА REGNUM
Алексей Венедиктов в Общественном штабе