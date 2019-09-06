Елена Хованская ИА REGNUM Древний каскад искусственных бассейнов-террас, каменные стенки и дно которых обмазаны глиной. Площадь каждого резервуара, имеющего многоугольную форму, составляет в среднем 5 кв.м. Салинас-де-Марас, Перу

«Без соли не проживешь» — гласит старая русская пословица. Соль является незаменимым элементом каждого живого организма, не исключая человека. Соль способствует развитию многих отраслей современной промышленности. Соль имеет свойство сохранять продукты от порчи, также необходима она для производства предметов ежедневного использования, таких как мыло, стекло, бумага. На протяжении многих веков соль использовалась в обрядах и обычаях, а в различных культурах и религиях соль могла символизировать самый широкий спектр понятий — от проклятия до постоянства и верности. Солью скрепляли договор о дружбе, отгоняли «нечистую силу», приветствовали новорождённых. Соль порождала войны и междоусобицы, за соль убивали и продавали в рабство. Соль могла вершить судьбы людей. Вокруг природных соляных месторождений всегда селились люди, будь то высокогорные районы или низменности, а процесс добычи соли в течение многих лет варьировался от простого выпаривания соли из соляного раствора до сложных современных технологий.

Елена Хованская ИА REGNUM Соль самого крупного солончака в мире. Солар де Уюни, Боливия

Салинас-де-Марас

В высокогорьях перуанских Анд, на высоте более 3000 метров над уровнем моря, недалеко от посёлка Марас находится солевой лабиринт, построенный руками человека. Салинас-де-Марас (исп. Salineras de Maras — «соляные копи»), расположенный на крутом горном склоне, состоит из 3000 солевых резервуаров, которые с высоты птичьего полёта напоминают лоскутное одеяло с многообразием монохромных оттенков от белоснежного до тёмно-бурого. Более 1 квадратного километр соляных копий, предназначенных для добычи природной соли. Считается, что именно инками, правившими в Южной Америке между XII и XVI веками, и были созданы эти самые высокие соляные террасы в мире. Существуют также предположения ученых, что соляные копи были основаны намного раньше, а инки лишь переняли технологию производства соли от своих предшественников.

Елена Хованская ИА REGNUM Салинас-де-Марас, соляные копи — самые высокие соляные террасы в мире, созданные руками человека. Салинас-де-Марас, Перу

Даже сегодня потомки инков добывают «белое золото» Анд традиционным способом. Добыча соли всегда происходила естественным путем выпаривания воды. Поток подземного соляного источника Корипухио (Qoripujio), бьющего из недр горы, спускается вниз и направляется в разветвленные каналы, по которым попадает в каскады каменных резервуаров соляных террас. После заполнения соляных бассейнов каналы блокируются, а вода постепенно испаряется под воздействием ветра и палящих лучей солнца. Полный цикл выпаривания длится почти месяц — за это время на дне каждой террасы образуется 10-сантиметровый слой кристалликов соли: «белое золото» Анд. В течение 2−3 дней с 4 утра до заката солнца местные жители собирают соль вручную, сушат, расфасовывают по мешкам, а также подготавливают соляные бассейны для следующего цикла. Расфасованную соль отправляют на склад близлежащего кооператива. Белую соль высшего качества, собранную с верхних слоев, отправляют на экспорт, тёмную соль с нижних слоёв оставляют для собственного использования.

Елена Хованская ИА REGNUM В зимние месяцы сезона дождей соляные копи не используются. Добыча соли начинается ранней весной и продолжается до осени. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Тяжелый физический труд на соляных террасах оценивается невысоко, 4 евро за центнер сухой соли. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Соляные кирпичи — материал, используемый для строительства отелей из соли. Солар де Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Не только технология производства соли, но и орудия труда остались почти неизменными со времён империи инков. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Мужчина подготавливает свой бассейн для нового цикла выпаривания соли. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Чича — кукурузное пиво (2%), важный напиток добытчиков соли в Марасе. Чича спасает от жажды, голода и помогает переносить тяжесть работы на соляных террасах под палящим солнцем. Рабочие соляных террас во время обеденного перерыва. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Дети одного из поселений соляных копий провожают транспорт наверх в Салинас-де-Марас. Перу

Традиции инков сохранились не только в способе добычи соли, но и в распределении соляных бассейнов. Копи поделены между местными семьями в соответствии с их социальным статусом и передаются по наследству из поколения в поколение. Каждая из семей обрабатывает от 5−10 резервуаров. Равномерное распределение соляных террас гарантирует семьям района Салинерос, что все получат одинаковую прибыль. Добыча соли была и остается важным источником дохода местных жителей.

Елена Хованская ИА REGNUM Сегодня основная часть продукции экспортируется в другие страны. Рабочие Салинас-де-Марас спешат на обеденный перерыв. Транспорт отвозит их в близлежащее поселение. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Мужчины за работой на соляных копях. В течение одного месяца с каждого бассейна можно получить до 150 кг соли. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Фигурки из соли и кристаллическую расфасованную соль местные жители продают у подножия горного склона с соляными террасами. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Готовая к продаже соль. Завод по переработки соли в Кольчани, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Соль была и остается важным источником дохода в регионе. Сегодня каждая семья управляет 5-10 соляными бассейнами, сохраняя древние традиции и ценности, передавая их из поколения в поколение. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина с детьми отдыхает в тени в жаркий полдень. Дети начинают помогать родителям на соляных террасах с 5 лет. Салинас-де-Марас, Перу

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина продаёт травы на рынке одного из поселений Салинас-де-Марас. Перу

Салар-де-Уюни

В юго-западной части Боливии, на высоте примерно 3650 метров находится другой природный источник добычи соли, самое большое соленое озеро в мире — Салар-де-Уюни. В сухой сезон на солончаке вода испаряется, образуя слой соли, лишь изредка покрывая белоснежную поверхность небольшими лужами глубиной в несколько сантиметров. В это время белая пустыня напоминает корку льда, хрустящую под ногам. А в сезон дождей — с ноября по март — вода заполняет сухую поверхность, превращая белое плато в естественное зеркало. В отдельных местах уровень воды может достигать одного метра. Передвижение по солончаку в сезон дождей становится опасным, так как увеличивается возможность потеряться или провалиться под соляную корку, толщина которой может колебаться от 5 см до 20 метров.

Елена Хованская ИА REGNUM Во время сезона дождей на солончаке можно наблюдать эффект зеркала. Солар де Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Въезд в город Уюни, являющийся отправным пунктом к самому большому солончаку в мире. Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Добыча соли — основной доход местного населения, способ выживания для многочисленных семей. Вся жизнь жителей окрестных деревень непосредственно связана с «белым золотом». Салар де Уюни, Боливия

Салар-де-Тунупа, так называют солёное озеро местные индейцы в честь священной горы Тунупа. Площадь крупнейшего в мире солончака можно сопоставить с территорией Лос-Анджелеса. Она составляет более 10,5 тысяч квадратных километров соленого покрова. Запасы солончака насчитывают десятки миллиардов тонн, тогда как добыча «белого золота» составляет менее 25 тысяч тонн в год. До недавнего времени соленое озеро Уюни служило главным образом местом работы и поставщиком соли для жителей окрестных деревень и города Уюни, а также объектом фотографирования на туристических маршрутах. Хотя уже много лет известно, что под белой соленой корой скрывается сокровище — более девяти миллионов тонн хлорида лития, — которое может принести стране огромный доход, Боливия отклоняла любое предложение международных компаний взять на себя ответственность за эксплуатацию соленой пустыни.

Елена Хованская ИА REGNUM Горы вдалеке водители грузовиков используют в качестве ориентира, прокладывая дорогу по солончаку. Салар де Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Прибор для запаивания полиэтиленовых пакетов с солью. Завод по переработке соли в Кольчани, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Оборудование для переработки соли. Завод по переработке соли в Кольчани, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Поскольку в соленой пустыне находится более девяти миллионов тонн хлорида лития, он считается не только крупнейшим в мире ресурсом страны, но и остается практически нетронутым. Литий должен принести Боливии совершенно новую отрасль и немалые доходы. Завод по переработке соли в Кольчани, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Верхний слой соли аккуратно снимается и укладывается в небольшие пирамиды, освобождая водяную поверхность, которая испаряется в течение недели, образуя новый соляной покров. Салар-де-Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Боливия богата природными ресурсами, между тем она является одной из самых бедных стран на континенте с текущим доходом на душу населения. Жительница Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM В течение недели соль просыхает, и её вручную грузят на машины. Высушенную соль сдают на местные заводы для дальнейшей переработки. Завод по переработке соли в Кольчани, Боливия

После многих лет исследований и размышлений, Боливия наконец приняла решение тесно сотрудничать с немецкими партнерами. Впервые немецкая компания получит доступ к самым большим запасам лития на земле. Сегодня самый легкий металл в мире испытывает особый спрос и продается по цене до 12 000 долларов за тонну. Причина этому электромобили, электромобили, с помощью которых можно сохранить хрупкий экологический баланс и обеспечить чистый воздух. По прогнозам, дополнительная потребность в литии для электронных автомобилей к 2025 году должна увеличиться более чем втрое.

Елена Хованская ИА REGNUM Самое большое в мире соленое озеро должно обеспечить богатство Боливии и электромобили для немецких дорог. Салар де Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM В семьях добытчиков соли работают все члены семьи, женщины, и дети не являются исключением. Каждая семья имеет соляной участок. Тонна, собранной вручную соли, оплачивается примерно в 5$. Дети в окрестностях Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Парень с девушкой сидят на ржавых частях вагонов, оставленных на запасных путях железной дороги Антофагаста — Боливия. Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Карбонат лития — это соединение, в котором литий чаще всего продается, так как в чистом виде он не встречается в природе. Сегодня в каждом смартфоне, в каждом сотовом телефоне, в каждом солнечном элементе есть литий. Салар де Уюни, Боливия

Коренное население Боливии будущее партнёрство с Германией, как правило, воспринимает положительно. Надежда на лучшую жизнь имеет значительный перевес в вопросе о потенциальном воздействии проекта на окружающую среду. С другой стороны, учёные пока не говорят открыто о возможном причинении экологического ущерба. Литий восстанавливается в процессе испарения, а воды на солончаке достаточно, так как почти 6 месяцев в году идет дождь и соляная пустыня покрывается водой. В Боливии доверяют немецкому партнёру, считая, что в задачи Германии, получившей доступ к желанному сырью, входит не только увеличение количества качественных электромобилей, но и обеспечение экологически чистого процесса добычи лития, который не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

Елена Хованская ИА REGNUM Литий называют золотом XXI века. В стандартной батарее около десяти килограмм сырья. Литий из Боливии должен обеспечить до 150 000 батарей для Volkswagen. Салар де Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Местные жители продают национальные сувениры у стены соляного отеля. Туризм является важной частью экономики данного региона. Саляр де Уюни, Боливия

Елена Хованская ИА REGNUM Отель в боливийской соляной пустыне: «Салар де Уюни», в котором из хлорида натрия сделаны не только пол, стены и потолок, но даже кровати стулья и столы. Соляр де Уюни, Боливия