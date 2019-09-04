3 сентября компания Nikon объявила победителей 7-го ежегодного Фотоконкурса Nikon 2019. В этом году за призовые места в 10 номинациях поборолись 4359 российских фотографов — профессионалов и любителей. Они прислали 27 679 работ.

«Гран-при» завоевала Наталия Андрианова из Москвы. Она представила фотографию, которая продемонстрировала необычный взгляд на привычные вещи. Монохромный снимок, сделанный на камеру Nikon D7100, раскрыл новые, безграничные просторы для воображения и стал символом свободы. Теперь, благодаря блестящей победе, парк техники Наталии пополнится флагманской полнокадровой зеркальной камерой Nikon D850.

Фотоконкурс NIKON Наталия Андрианова. Гран-При

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов о работе Наталии Андриановой:

«История фотографии началась именно с черно-белых снимков. Магия монохрома позволяет акцентировать внимание на геометрии и текстуре. При этом создать запоминающийся образ в монохромной технике намного сложнее. Здесь должен быть совершенно особый световой рисунок, чтобы изображение приобрело большую глубину и объем. Наталье мастерски удалось сделать черно-белую фотографию по-настоящему гипнотической и донести до зрителя необыкновенный художественный замысел».

В этом году участники также поборолись за победу в одной из главных номинаций «Взгляд в будущее». Конкурсанты делились фотосюжетами о технологиях и инновациях, а также своим взглядом на будущее планеты и окружающих нас вещей. Сотни фотографов прислали свои снимки в эту номинацию и выбрать победителей оказалось непростой задачей, поэтому было решено наградить главным подарком дополнительного победителя в номинации «Гран-При». Им стал Сергей Ковяк из города Тула. Его работа «Провинциальный балет» была удостоена самых ценных призов — Сергей получил беззеркальную камеру Nikon Z 6, объектив NIKKOR Z 24−70mm f/4 S и переходник FTZ.

Фотоконкурс NIKON Сергей Ковяк. Гран-При

Амбассадор Nikon Сергей Горшков о фотографии Сергея Ковяка:

«Съемка птиц пользуется огромной популярностью, поскольку это очень красивые создания, которые встречаются практически везде. Автор сумел передать ту легкость и неповторимость момента, динамику и настоящий танец прекрасных птиц на фоне красоты зимней природы. Сергей продемонстрировал блестящее владение камерой и показал зрителям законченную историю, настоящий фоторассказ, достойный наивысшей оценки».

В рамках конкурса фотографы также соревновались за победу в одиночных номинациях «Путешествия», «Пейзаж», «Анималистика», «Жизнь», «Love story», «Портрет», «Спорт» и «Дети». Финалисты, занявшие 1−3 места, получат объективы NIKKOR, высокотехнологичные модели внешних вспышек Speedlight, а также призы от партнеров: фотопринтеры формата А3+ Epson L1800 от одного из крупнейших производителей фотопринтеров Epson и билеты в Амстердам от известной нидерландской авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines. Победителей можно увидеть на сайте конкурса.

Напомним, что согласно условиям, все кадры должны были быть сделаны после 1 января 2017 года на технику Nikon.

Материалы номинантов оценивало экспертное жюри — амбассадоры Nikon, среди которых были мастер подводной съемки Виктор Лягушкин, фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умирихин, эксперт в области пейзажной фотографии Даниил Коржонов и многие другие.

Цель Фотоконкурса Nikon 2019 — поддерживать российских фотографов и открывать новые таланты. Конкурс дает возможность всем желающим показать свои снимки, увидеть оценку коллег и профессионалов, рассказать о своих работах, получить заслуженное признание и ценные призы.