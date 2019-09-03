В Москве прошла панихида памяти жертв теракта в Беслане. Траурное мероприятие состоялось в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «В память о жертвах трагедии в Беслане»

Дарья Антонова ИА REGNUM Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане

Акция началась с минуты молчания в память о погибших. После этого собравшиеся возложили цветы и выпустили в небо 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта. В памятном мероприятии приняли участие ветераны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», руководство и врачи ведущих медицинских учреждений города Москвы, где проходили лечение заложники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане

Отметим, что 3 сентября в России стало днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение трёх дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли более трёхсот человек, в том числе 186 детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»

Дарья Антонова ИА REGNUM Мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане» на Солянке

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции отдаёт честь погибшим при теракте в Беслане