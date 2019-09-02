Филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге сможет продолжить славные традиции Смольного института благородных девиц. Об этом заявил 2 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на торжественной церемонии открытия нового учебного заведения.

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал Пансиона воспитаниц МО РФ

Комплекс филиала пансиона расположен на Бычьем острове и полуострове Безымянный в дельте Невы. Все воспитанницы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении.

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал Пансиона воспитаниц МО РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Внутренний дворик филиала Пансиона воспитаниц МО РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Внутренний дворик филиала Пансиона воспитаниц МО РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал Пансиона воспитаниц МО РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал Пансиона воспитаниц МО РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

Глава оборонного ведомства напомнил о традициях женского образования в России, которые были связаны со Смольным институтом.

«Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения», — подчеркнул министр.

Дарья Драй ИА REGNUM Урок швейного дела

Дарья Драй ИА REGNUM Урок швейного дела

Дарья Драй ИА REGNUM Урок роботехники

Он рассказал, что в пансионе, который создан 11 лет назад в Москве, созданы все условия для получения образования, применяются новые методики и технологии, реализуются инновационные познавательные и творческие проекты. Это позволяет воспитанницам получать высококачественное образование, побеждать на конкурсах и олимпиадах.

Дарья Драй ИА REGNUM Урок швейного дела

Дарья Драй ИА REGNUM Урок швейного дела

Дарья Драй ИА REGNUM Урок швейного дела

Дарья Драй ИА REGNUM Урок ландшафтного дизайна

Дарья Драй ИА REGNUM Урок ландшафтного дизайна

Дарья Драй ИА REGNUM Урок ландшафтного дизайна

Дарья Драй ИА REGNUM Урок роботехники

Дарья Драй ИА REGNUM Урок физики

Немаловажным является и воспитательная функция пансиона воспитанниц Минобороны, которой здесь уделяется особое внимание.

«В пансионе прививают семейные ценности, благородство и трудолюбие. С учетом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей президент России принял решение о создании филиала пансиона в Санкт-Петербурге», — пояснил Сергей Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанницы поют гимн

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанницы

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге

«Но знайте — для достижения поставленных целей потребуется напряжение сил и большая самоотдача. Не сомневаюсь, что вы с честью будете нести звание воспитанниц пансиона», — сказал глава Минобороны, обращаясь к принятым в петербургский филиал воспитанницам и вручил учебному заведению знамя.

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Дарья Драй ИА REGNUM Открытие филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, в петербургский филиал поступило 240 девочек, сформированы по возрасту три класса — 5-е, 6-е, 7-е классы, по три каждого уровня. Конкурс при поступлении превысил пять человек на место.

Дарья Драй ИА REGNUM Кадеты

Приоритет при поступлении в Пансион воспитанниц Минобороны имеют дочери военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших военнослужащих, участников и ветеранов боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга, девочки из неполных и многодетных семей.

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанница Алевтина Кущ

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты

Дарья Драй ИА REGNUM Воспитанницы поют гимн

В петербургском филиале, который был построен военными строителями всего за 232 дня, оборудованы спальный корпус на 560 мест, учебно-административный корпус со столовой, блоком дополнительного образования, библиотекой и актовым залом на 800 мест. Здесь же имеются медпункт, бассейн и универсальный спортивный зал.

Общая площадь предоставленных пансиону помещений превысила 53 тыс. кв. метров.

В церемонии открытия филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге