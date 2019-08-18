Екатеринбург торжественно отметил своё 296-летие. 17 августа площадки дня города посетили 1 млн 200 тыс. человек — как местных жителей, так и гостей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестры на официальном открытии дня города

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди в Историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди в Историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

Программа как всегда была насыщенная. Это и поднятие флага города, и городская свадьба, и выставка ретро-автомобилей, и концерты, и т.д. Завершился праздник салютом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестры на официальном открытии дня города

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестры на официальном открытии дня города

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестры на официальном открытии дня города

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестры на официальном открытии дня города

Алексей Колчин ИА REGNUM Фестиваль театров

Алексей Колчин ИА REGNUM Фестиваль театров

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почётного караула на церемонии возложения цветов

Алексей Колчин ИА REGNUM Экстрим-шоу в Историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

Погода разочаровала, в хорошем смысле этого слова. .Часто на середину августа в городе и окрестностях приходятся дожди, но в этот раз было по-летнему жарко. А вот в самом дне города некоторые горожане разочаровались всерьёз. Их не устроило то, что на основных площадках не было выступлений некоторых звёзд эстрады.

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт уральской группы «Чайф»

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт уральской группы «Чайф»

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт уральской группы «Чайф»

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города