День города в Екатеринбурге: фоторепортаж
18 августа 2019
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Екатеринбург торжественно отметил своё 296-летие. 17 августа площадки дня города посетили 1 млн 200 тыс. человек — как местных жителей, так и гостей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестры на официальном открытии дня города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Люди в Историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Люди в Историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Программа как всегда была насыщенная. Это и поднятие флага города, и городская свадьба, и выставка ретро-автомобилей, и концерты, и т.д. Завершился праздник салютом.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестры на официальном открытии дня города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестры на официальном открытии дня города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестры на официальном открытии дня города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестры на официальном открытии дня города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фестиваль театров
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фестиваль театров
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рота почётного караула на церемонии возложения цветов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экстрим-шоу в Историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Погода разочаровала, в хорошем смысле этого слова. .Часто на середину августа в городе и окрестностях приходятся дожди, но в этот раз было по-летнему жарко. А вот в самом дне города некоторые горожане разочаровались всерьёз. Их не устроило то, что на основных площадках не было выступлений некоторых звёзд эстрады.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт уральской группы «Чайф»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт уральской группы «Чайф»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт уральской группы «Чайф»
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города