В средневековой крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области в пятницу, 16 августа, подвели итоги археологического сезона 2019 года. Его главной находкой стала свинцовая печать, датируемая временем Новгородской республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря

В прошлом сезоне, летом 2018 года, в крепости Копорье были открыты фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В 2019 году исследователи вели раскопки в той части крепостной стены, где располагались склады для боеприпасов и на участке возле торцевого фасада Комендантской канцелярии.

Дарья Драй ИА REGNUM Церковь святого Николая Чудотворца

Дарья Драй ИА REGNUM Крепость Копорье

Дарья Драй ИА REGNUM Крепость Копорье

Дарья Драй ИА REGNUM Крепость Копорье

С 22 июля в Копорской крепости работал второй международный волонтерский археологический лагерь, в раскопках принимали участие школьники и студенты, более двух десятков молодых людей, интересующихся археологией и историей. Волонтеры представляли разные регионы России (Санкт-Петербург, Ленобласть, Москву, Омск и Владикавказ), а также Германию, Францию и Украину.

Дарья Драй ИА REGNUM Место археологических раскопок

Дарья Драй ИА REGNUM Церковь святого Николая Чудотворца

Дарья Драй ИА REGNUM Территория крепости Копорье

Участники международной археологической экспедиции во время раскопок в Копорье в этом году сделали уникальное открытие — впервые обнаружили здесь вислую свинцовую печать новгородского периода.

Дарья Драй ИА REGNUM Новгородская свинцовая печать

«Свинцовая печать была найдена в слое, условно датируемом новгородским временем, перед постройкой, называемой «магазейн» — складом боеприпасов и оружия. Это вислая свинцовая печать с погрудным изображением святого в нимбе и текстом на оборотной стороне. Пока ни этот текст, ни буквы рядом с изображением святого разобрать не удается — это станет возможными после реставрации», — рассказал Алексей Липатов, Научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Такие свинцовые печати привешивались на шнурках к средневековым документам. На печатях изображался святой покровитель владельца. А владельцами таких печатей были средневековые VIP-персоны: были великие и удельные князья, церковные иерархи, новгородские и псковские посадники, новгородские князья — наместники великих князей Московских.

Дарья Драй ИА REGNUM Крепость Копорье

Как рассказали в ИИМК РАН, кроме печати, в сезоне 2019 года в Копорье было найдено большое количество керамики шведского периода, изразцы, предметы, связанные с военным бытом и жизнью в крепости — свинцовые пули, тигли для литья, обломок шпаги, шпоры, стремена, фрагмент удил.

Крепость Копорье основали рыцари Ливонского ордена в 1237 году. В 1241 году крепость разрушили войска Александра Невского, разгромившего иноземцев, а в 1279-м его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI—XVII веках Копорье переходило из рук в руки и окончательно отошло к России в ходе Северной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Яблоня

Дарья Драй ИА REGNUM Телефон в сельской местности

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с венком

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с венком

Стены и башни крепости построены из известняка, высота башен Копорья — 20 м, толщина стен — 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки. В крепости четыре башни — две воротные (Северная и Южная), Средняя и Наугольная.

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовление к празднику

Дарья Драй ИА REGNUM Ансамбль Славяночка

Дарья Драй ИА REGNUM Ансамбль Славяночка

С 2016 года Музей «Копорская крепость» на правах филиала входит в состав Музейного агентства Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря