В крепости Копорье «закрыли» сезон раскопок древней новгородской печатью
В средневековой крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области в пятницу, 16 августа, подвели итоги археологического сезона 2019 года. Его главной находкой стала свинцовая печать, датируемая временем Новгородской республики.
В прошлом сезоне, летом 2018 года, в крепости Копорье были открыты фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В 2019 году исследователи вели раскопки в той части крепостной стены, где располагались склады для боеприпасов и на участке возле торцевого фасада Комендантской канцелярии.
С 22 июля в Копорской крепости работал второй международный волонтерский археологический лагерь, в раскопках принимали участие школьники и студенты, более двух десятков молодых людей, интересующихся археологией и историей. Волонтеры представляли разные регионы России (Санкт-Петербург, Ленобласть, Москву, Омск и Владикавказ), а также Германию, Францию и Украину.
Участники международной археологической экспедиции во время раскопок в Копорье в этом году сделали уникальное открытие — впервые обнаружили здесь вислую свинцовую печать новгородского периода.
«Свинцовая печать была найдена в слое, условно датируемом новгородским временем, перед постройкой, называемой «магазейн» — складом боеприпасов и оружия. Это вислая свинцовая печать с погрудным изображением святого в нимбе и текстом на оборотной стороне. Пока ни этот текст, ни буквы рядом с изображением святого разобрать не удается — это станет возможными после реставрации», — рассказал Алексей Липатов, Научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.
Такие свинцовые печати привешивались на шнурках к средневековым документам. На печатях изображался святой покровитель владельца. А владельцами таких печатей были средневековые VIP-персоны: были великие и удельные князья, церковные иерархи, новгородские и псковские посадники, новгородские князья — наместники великих князей Московских.
Как рассказали в ИИМК РАН, кроме печати, в сезоне 2019 года в Копорье было найдено большое количество керамики шведского периода, изразцы, предметы, связанные с военным бытом и жизнью в крепости — свинцовые пули, тигли для литья, обломок шпаги, шпоры, стремена, фрагмент удил.
Крепость Копорье основали рыцари Ливонского ордена в 1237 году. В 1241 году крепость разрушили войска Александра Невского, разгромившего иноземцев, а в 1279-м его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город.
Стены и башни крепости построены из известняка, высота башен Копорья — 20 м, толщина стен — 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки. В крепости четыре башни — две воротные (Северная и Южная), Средняя и Наугольная.
С 2016 года Музей «Копорская крепость» на правах филиала входит в состав Музейного агентства Ленинградской области.