9 августа родилась Туве Марика Янссон (1914−2001), мама Муми-тролля, художница, обладательница Международной Золотой Медали им. Х.К.Андерсена (1966), финская писательница, писавшая на шведском.

Т. Янссон, из интервью польскому журналу «Пшекруй» («Детская литература», 1978 год, №7) Не могу четко объяснить той удивительной вещи, что мои книжки одинаково читают как дети, так и взрослые. Выдуманный мир моих муминов — это мир, по которому наверняка в глубине души тоскует каждый из нас. Мечтаем мы все, да только не все соглашаемся признаться в этом.

Национальная электронная детская библиотека О. Мяэотс, О Туве Янссон ("Мурзилка», 1998 год, №11-12)

Муми-тролль появился в начале тридцатых годов прошлого века. Образ родился в спорах между Туве и ее братом Ларсом, когда она нарисовала «самое глупое животное, какое могла себе представить». В 1942 году вышла сказка «Маленькие тролли и большое наводнение», в 1946 — «Муми-тролль и комета», а затем до 1970 года выходят еще восемь сказок о муми-троллях, принесшие Туве Янссон всемирную известность и любовь маленьких и больших читателей.

Как, вы не знаете Муми-тролля? Ну, такой смешной, пузатенький, очень симпатичный.

Национальная электронная детская библиотека Муми-тролль и шляпа волшебника / Т. Янссон; худож. Б. Диодоров.- Москва : Диафильм, 1977.- 1 дф. (44 кд.)

В 1952 году Туве Янссон заключила семилетний контракт с синдикатом British Associated Newspapers на сочинение комиксов о муми-троллях. 20 сентября 1954 года на страницах крупнейшей британской вечерней газеты Evening News с тиражом 12 миллионов экземпляров вышел первый комикс «Муми-тролль и разбойники», созданный Туве Янссон в рамках этого контракта. Поскольку комиксы изначально были рассчитаны на британскую аудиторию, нужно было строго соблюдать несколько условий: не критиковать правительство, не писать о смерти и о сексе. Эти требования весьма озадачили Янссон:

«Я ничегошеньки не знала о британском правительстве, а что касается секса — о чем здесь можно говорить, зная анатомию муми-троллей!».

Позже права на комиксы купили другие европейские газеты, а вот в американских газетах этих комиксов не было.

На самом деле эта работа, хотя и приносила стабильный доход, сильно изматывала — постоянные новые динамичные сюжеты, связанные с предыдущими, и огромное количество рисунков. Позже брат Ларс стал помогать Туве с сюжетами, а потом и с рисунками.

Интересно, что в середине 70-х годов муми-троллей у нас называли «муминами», но это слово не прижилось. Статья о Янссон в журнале «Детская литература» (!975 год, №12) просто изобилует этим неприятным словом.

муминах не только фантазии, полные волшебства и очарования, их также можно назвать мудрыми, человечными и реалистичными. Писательница и иллюстратор Туве Янссон сочетает удивительное воображение с глубокой жизненной философией. К. Салонен, Туве Янссон («Детская литература», 1975 год, №12) Книги Туве Янссон оне только фантазии, полные волшебства и очарования, их также можно назвать мудрыми, человечными и реалистичными. Писательница и иллюстратор Туве Янссон сочетает удивительное воображение с глубокой жизненной философией.

Национальная электронная детская библиотека «Детская литература», 1975 год, №12

В 1966 году Туве Янссон была удостоена самой престижной международной награды в области детской литературы — Международной Золотой Медали имени Ханса Кристиана Андерсена.

«Детская литература», 1975 год, №12 Туве Янссон, Бу Карпелан и Ирмелин Сандман-Лилиус, пишущие по-шведски, в разные годы награждались «Медалью Нильса Хольгерссона» (литературная премия Швеции). Туве Янссон владелица еще одной шведской награды «Медали Эльзы Бесков». Вообще, в когорте авторов, адресующих свое творчество юным, Туве Янссон держит абсолютное первенство по числу наград, как отечественных, так и интернациональных. В финляндской детской литературе — она — единственная владелица самой почетной международной награды, присуждаемой за все творчество писателя в целом, золотой медали X. К — Андерсена. Ее имя четырежды (!) фигурирует в Почетном списке имени датского сказочника, в который внесены фамилии (наряду с одним произведением) еще семи детских авторов страны Суоми.

Тот же критической журнал «Детская литература» (1994 год, №-5−6 — 1995 год, №1−2) подарил российским читателям комикс Туве Яннсон «Общественная жизнь в долине муми-троллей» в 184 картинках в переводе Ольги Мяэотс.

Мумми-тролли увлеклись общественной деятельностью. Мумми-папа организовал общество оппозиционно настроенных пап. Не в силах отказать никому из своих друзей, Мумми-мама вошла в правление благотворительного общества, в добровольную полицейскую дружину и невольно оказалась, вместе с Мумми-троллем, пассивным членом общества грабителей, укрывательницей награбленного.

Национальная электронная детская библиотека «Общественная жизнь в долине муми-троллей» ("Детская литература» (1994 год, №-5-6 — 1995 год, №1-2) )

А журнал «Мурзилка» в номерах с 7 по 12 за 1987 год публиковал (с сокращениями) сказочную повесть «Опасное лето» в переводе Л. Брауде и Е. Паклина.

Национальная электронная детская библиотека «Опасное лето» ("Мурзилка», 1987 год, №№7-12)

В 1998 году сдвоенный новогодний номер «Мурзилка» посвятил Финляндии в целом и Туве Янссон в частности. На страницах журнала и замечательная статья Ольги Мяэотс, и стихотворная сказка «Кто поможет крошке кнютту?» в переводе Ирины Токмаковой, и рассказ Мурзилки о путешествии в финский город муми-троллей Наантали. А главное — как сделать Страшилу из простого бумажного пакета.

Национальная электронная детская библиотека «Кто поможет крошке кнютту?» ("Мурзилка», 1998 год, пер. Ирины Токмаковой)

Национальная электронная детская библиотека Мастерская Снорка ("Мурзилка», 1998 год, №11-12)

Т. Янссон, О себе («Детская литература», 1980 год, №11) Пугать и утешать, видеть безутешность и одновременно не терять надежды — вот, пожалуй, ключ к значительной части моего творчества.

Читайте сказки и смотрите диафильмы по сказкам Туве Янссон в Национальной электронной детской библиотеке:

«Мурзилка», 1998 год, №11−12

«Мурзилка», 1987 год, №7

«Мурзилка», 1987 год, №8

«Мурзилка», 1987 год, №9

«Мурзилка», 1987 год, №10

«Мурзилка», 1987 год, №11

Диафильмы:

Муми-тролль в джунглях/ Янссон Т.; Худож. Диодоров Б. — Москва: Диафильм, 1978. — 1 дф. (44 кд.)

Муми-тролль и шляпа волшебника/ Т. Янссон; худож. Б. Диодоров. — Москва: Диафильм, 1977. — 1 дф. (44 кд.)

Муми-тролль и комета / Янссон Т.; Худож. Диодоров Б. — Москва: Диафильм, 1982. — 1 дф. (48 кд.)