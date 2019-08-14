Туве Янссон и «самое глупое животное», популярное во всём мире
9 августа родилась Туве Марика Янссон (1914−2001), мама Муми-тролля, художница, обладательница Международной Золотой Медали им. Х.К.Андерсена (1966), финская писательница, писавшая на шведском.
Муми-тролль появился в начале тридцатых годов прошлого века. Образ родился в спорах между Туве и ее братом Ларсом, когда она нарисовала «самое глупое животное, какое могла себе представить». В 1942 году вышла сказка «Маленькие тролли и большое наводнение», в 1946 — «Муми-тролль и комета», а затем до 1970 года выходят еще восемь сказок о муми-троллях, принесшие Туве Янссон всемирную известность и любовь маленьких и больших читателей.
Как, вы не знаете Муми-тролля? Ну, такой смешной, пузатенький, очень симпатичный.
В 1952 году Туве Янссон заключила семилетний контракт с синдикатом British Associated Newspapers на сочинение комиксов о муми-троллях. 20 сентября 1954 года на страницах крупнейшей британской вечерней газеты Evening News с тиражом 12 миллионов экземпляров вышел первый комикс «Муми-тролль и разбойники», созданный Туве Янссон в рамках этого контракта. Поскольку комиксы изначально были рассчитаны на британскую аудиторию, нужно было строго соблюдать несколько условий: не критиковать правительство, не писать о смерти и о сексе. Эти требования весьма озадачили Янссон:
«Я ничегошеньки не знала о британском правительстве, а что касается секса — о чем здесь можно говорить, зная анатомию муми-троллей!».
Позже права на комиксы купили другие европейские газеты, а вот в американских газетах этих комиксов не было.
На самом деле эта работа, хотя и приносила стабильный доход, сильно изматывала — постоянные новые динамичные сюжеты, связанные с предыдущими, и огромное количество рисунков. Позже брат Ларс стал помогать Туве с сюжетами, а потом и с рисунками.
Интересно, что в середине 70-х годов муми-троллей у нас называли «муминами», но это слово не прижилось. Статья о Янссон в журнале «Детская литература» (!975 год, №12) просто изобилует этим неприятным словом.
В 1966 году Туве Янссон была удостоена самой престижной международной награды в области детской литературы — Международной Золотой Медали имени Ханса Кристиана Андерсена.
Тот же критической журнал «Детская литература» (1994 год, №-5−6 — 1995 год, №1−2) подарил российским читателям комикс Туве Яннсон «Общественная жизнь в долине муми-троллей» в 184 картинках в переводе Ольги Мяэотс.
А журнал «Мурзилка» в номерах с 7 по 12 за 1987 год публиковал (с сокращениями) сказочную повесть «Опасное лето» в переводе Л. Брауде и Е. Паклина.
В 1998 году сдвоенный новогодний номер «Мурзилка» посвятил Финляндии в целом и Туве Янссон в частности. На страницах журнала и замечательная статья Ольги Мяэотс, и стихотворная сказка «Кто поможет крошке кнютту?» в переводе Ирины Токмаковой, и рассказ Мурзилки о путешествии в финский город муми-троллей Наантали. А главное — как сделать Страшилу из простого бумажного пакета.
Читайте сказки и смотрите диафильмы по сказкам Туве Янссон в Национальной электронной детской библиотеке:
Диафильмы:
Муми-тролль в джунглях/ Янссон Т.; Худож. Диодоров Б. — Москва: Диафильм, 1978. — 1 дф. (44 кд.)
Муми-тролль и шляпа волшебника/ Т. Янссон; худож. Б. Диодоров. — Москва: Диафильм, 1977. — 1 дф. (44 кд.)
Муми-тролль и комета / Янссон Т.; Худож. Диодоров Б. — Москва: Диафильм, 1982. — 1 дф. (48 кд.)
Автор: Илья Гавришин, зам. директора по информатизации и фондам Российской государственной детской библиотеки